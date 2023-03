Ford apre una nuova era con Explorer 100% elettrico. Svelato in anteprima mondiale, anticipa nuovo percorso in Europa

COLONIA - Non solo un nuovo modello in gamma ma l’apertura di un nuovo corso che Ford ha intrapreso. Explorer 100% elettrico, il Suv a zero emissioni che Ford ha svelato oggi in anteprima mondiale, combina lo stile americano a un Dna moderno e rivolto al futuro dell’Ovale Blu. Il nuovo Explorer è anche il primo di una serie di modelli che faranno la loro apparizione da qui in avanti e che andranno a comporre la gamma di veicoli 100% elettrici di Ford, aprendo la strada a una nuova interpretazione del brand in Europa. Explorer 100 % elettrico è un Suv di medie dimensioni, che va ad inserirsi, per dimensioni, tra Puma e Kuga e ospita fino a cinque, con tutto l’equipaggiamento necessario per intraprendere un viaggio.

Costruito in Europa, per l’Europa, il nuovo arrivato è progettato e costruito in Germania, a Colonia, nello stesso stabilimento, opportunamente convertito alle nuove necessità, fino ad oggi impiegato per la produzione di Fiesta. Pensata in termini futuristici, anche l’esperienza digitale a bordo, per restare sempre connessi, nel massimo comfort, durante gli spostamenti, grazie al Sync Move2 con touchscreen da 15", regolabile in altezza e un sistema di infotainment completamente connesso con un impianto audio studiato per ottimizzare l’ascolto nell’abitacolo. Al viaggio e all’avventura fanno pensare anche il bagagliaio da 450 litri, nella configurazione da cinque posti, oltre al ricco equipaggiamento che comprende soluzioni innovative come la MegaConsole da 17 litri tra il guidatore e il passeggero anteriore, che può contenere un computer portatile da 15», oltre al My Private Locker per nascondere i propri effetti personali e l’apertura Hands-Free del bagagliaio.

All’esterno, lo stile è futuristico ed è abbinato a un abitacolo rifinito con materiali pregiati, sedili sportivi scolpiti e un Next-Generation Soundbar, dal design più comune sulle concept car piuttosto che sulle auto familiari. La ricarica sarà rapida, dal 10 all’80% in soli 25 minuti, con la possibilità di accedere, entro il prossimo anno, a 500.000 punti di ricarica in tutta Europa. «Explorer - ha dichiarato Martin Sander, general manager di Ford Model e Europe - è l’apripista di una nuova generazione di veicoli elettrici Ford. Forte delle nostre origini americane, costruito a Colonia per l’Europa, è pronto per le grandi avventure e dotato di tutto ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno nei loro spostamenti quotidiani».

Disponibile nelle varianti a trazione posteriore e integrale, l’Explorer arriverà nelle concessionarie alla fine di dicembre, sarà disponibile in due versioni ognuna con dettagli specifici dedicati, Explorer ed Explorer Premium ed è da oggi prenotabile sulla pagina dedicata del sito ford.it.