Ford Bronco, il my 2026 è ancora più “off-road”. Ritorna versione Wildtrak con V6 Ecoboost 2.7 da 330 cv

Per il 2026 Ford Bronco si propone al mondo degli appassionati di off-road in una chiave ancora più 'selvaggia', come sottolineato del nome dell'allestimento Wildtrak che torna - a grande richiesta - nei listini della gamma dopo gli aggiornamenti del secondo semestre. Disponibile esclusivamente per i modelli Bronco Badlands a 4 porte, conferma di essere la combinazione ideale per prestazioni estreme, esaltate dal fatto che ora include il motore V6 EcoBoost da 2,7 litri e 330 Cv accoppiato al cambio automatico a 10 rapporti con il pacchetto Sasquatch Off-Road.

Con il pacchetto Wildtrak sono previste anche le sospensioni Hoss 3.0 con ammortizzatori Fox a bypass interno. A livello di design Bronco Wildtrak: è ora ordinabile anche con il pacchetto Black Appearance che affianca quella Orange Fury la cui verniciatura metallizzata tri-strato arriva dopo essere stata disponibile solo per la Ford Mustang. Previste anche più opzioni per il tetto, con la possibilità di scegliere combinazioni di colori opzionali per il tetto, sia per le versioni Outer Banks che per il performante Raptor. Bronco 2026 introduce anche maggiore praticità. Debutta la popolare tastiera di accesso senza chiave SecuriCode, che offre accesso al veicolo durante le avventure all'aria aperta senza bisogno delle chiavi.

Oltre a questi aggiornamenti, Ford e onX, il fornitore leader nella navigazione digitale per attività all'aperto, hanno intensificato la collaborazione per offrire ai proprietari di 4x4 Ford, inclusi i possessori di Bronco, l'hardware e il software necessari per esplorare - assistiti da mappe e Gps - nuovi orizzonti, con accesso gratuito per un anno alla suite di App onX.