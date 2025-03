Capri, anima sportiva in un Suv elettrico. La nuova arrivata di Ford tra storia e tecnologia

Nella laguna di Venezia la Ford Capri si scopre nella nuova versione che ha riportato in scena il nome dello storico modello dell'Ovale Blu. L'occasione è stata quella di un test drive tra le colline venete, con meta finale a Venezia, dove la nuova incarnazione in salsa elettrica di Capri si è svelata tra comfort di viaggio e tanta tecnologia al servizio del piacere di guida. È una storia gloriosa, quella del modello Capri che ora Ford ha ripensato in versione completamente elettrica. L'epopea del modello, nella sua versione originale, cominciava nel 1969 quando la Ford Capri, ispirata dal successo della Mustang, faceva il suo debutto al Salone di Bruxelles, conquistando il cuore degli europei e vendendo in soli due anni 400.000 unità. A far battere il cuore agli automobilisti europei, allora, ci pensò una linea con quel suo profilo da coupé, che strizzava l'occhio alle auto a stelle e strisce, adattandone le dimensioni e le prestazioni alle strade europee.

La Capri elettrica nasce un po' con quell'intenzione, tra tecnologia contemporanea e un design che punta a richiamare, nei dettagli, uno stile che abbraccia epoche diverse. «La nuova Ford Capri è un sogno a occhi aperti - ha commentato Fabrizio Faltoni, amministratore delegato Ford Italia - nel quale c'è l'anima della Capri degli anni '70, con richiami fortissimi alle linee che l'hanno resa un'icona e un mito. Oggi vive il presente con coraggio e personalità, diventando un SUV elettrico sportivo ma elegante e quasi impertinente». Prodotta presso l'Electric Vehicle Center di Colonia, il sito dove Capri fu prodotta fino al 1986 e oggi trasformato da ford in fabbrica sostenibile grazie a importanti investimenti, la nuova Capri si presenta in modo distintivo già dall'esterno, in particolare grazie a due dei colori previsti, come il Vivid Yellow e il Blue My Mind. Nell'abitacolo, tutto parla il linguaggio del comfort e della tecnologia, con Interni premium connotati da materiali soft-touch e un'atmosfera digitale e minimalista.

Le dotazioni di serie includono i sedili anteriore riscaldabili e quello lato guida con regolazioni elettriche con memoria e funzione massaggio. Standard, e funzionali, sono anche le dotazioni dell'apertura e dell'avviamento senza chiavi, il clima dual-zone e la soundbar orizzontale per gustarsi una colonna sonora, magari che parta dagli anni Ottanta della prima Capri e che arriva ai suoni della musica contemporanea, come contemporanea vuole essere il nuovo modello di casa Ford. Sul fronte dello spazio, Capri può contare su 572 litri di spazio nel bagagliaio con ripiano pieghevole, mentre la grande console centrale ha capacità di 17 litri tra i sedili anteriori. C'è anche lo spazio protetto alla vista 'My Private Locker' dietro al display che si alza e abbassa all'occorrenza. In quanto a prestazioni e ricariche, Capri Extended Range a trazione posteriore ha un'autonomia di oltre 620 km e si ricarica dal 10 all'80% in circa 28 minuti, con un caricatore DC (26 per la versione a trazione integral). La potenza raggiunge quota 340 cv, per uno 0-100 km/h da 5,3 secondi.