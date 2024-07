Ford Capri, la leggenda del passato rinasce diventando un Suv coupé elettrico

Il nome Ford Capri riporta alla mente gli anni '70, quando questo modello solcava le strade europee. Ora, la Casa dell’Ovale blu ha deciso di far rivivere questa leggenda in una veste completamente nuova e moderna: un SUV coupé elettrico. Con il rilancio della Capri, Ford dimostra come la tradizione e l'innovazione possano coesistere offrendo un veicolo che celebra il passato mentre abbraccia il futuro della mobilità sostenibile. Questo SUV coupé elettrico non solo rende omaggio a un'icona del passato, ma rappresenta anche un passo significativo verso un futuro più green e tecnologicamente avanzato.

Il design della nuova Ford Capri mantiene il DNA del modello originale del 1968 portandolo ai giorni nostri. Elementi come il cofano anteriore e la griglia piatta che si estende tra i fari orizzontali, raccordati con un placca nera “dog bone”, richiamano sicuramente lo stile del modello classico. La nuova Capri, inoltre, aggiunge un tocco moderno con un parabrezza a forma di C che scende elegantemente verso la parte posteriore, enfatizzando la linea da coupé.

Lunga 4,63 metri, lunga 1,87 e alta 1,62 metri, la Capri condivide la piattaforma MEB, di origine Volkswagen, con la Explorer. Inoltre il passo di 2,76 metri garantisce sia un’efficace stabilità a livello dinamico che un maggior spazio interno. Non mancano i cerchi in lega Aero, di serie da 19 pollici per la versione base e 20 pollici per la versione Premium, con opzione fino a 21 pollici, che conferiscono al veicolo un aspetto ancora più sportivo.

Pur se razionali, gli interni della Ford Capri sono progettati per offrire un elevato grado di comfort e connettività a bordo. Al centro del cruscotto troviamo il touchscreen verticale da 14,6”, con inclinazione regolabile manualmente di 30 gradi, che funge da hub di controllo per l’infotainment oltre a celare un vano portaoggetti nascoso denominato "My Private Locker". Tra i sedili anteriori è presente un altro scomparto da ben 17 litri in grado di offrire spazio aggiuntivo per stivare ulteriori oggetti, può ospitare addirittura un laptop da 15”.

Il sistema audio di base comprende sette altoparlanti, mentre la versione Premium offre un sistema B&O con dieci altoparlanti, incluso un subwoofer, e un'illuminazione d'ambiente che crea un'atmosfera piacevole all'interno del veicolo. Ottima anche l’abitabilità a bordo con il sedile del conducente regolabile elettronicamente su 12 posizioni e il divano posteriore che offre ampio spazio per tre adulti. Non manca la connettività a bordo con il sistema Ford SYNC Move che supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless.

La nuova Ford Capri sarà disponibile sia in versione a trazione posteriore che dotata di quattro ruote motrici. Entrambe saranno equipaggiate con batterie agli ioni di litio NMC (nichel-manganese-cobalto). La due ruote motrici è in grado di garantire una potenza di 210 kW (286 CV) e un'autonomia di 627 km, mentre la trazione integrale raggiunge i 250 kW (340 CV) di potenza con un'autonomia di 592 km.

Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida. Dotata di una batteria da 79 kWh, la versione più prestazionale passerà dal 10 all’80% di carica in 26 minuti. Mentre la trazione posteriore, equipaggiata con un pacco batterie da 77 kWh, si ricaricherà in 28 minuti.

Dotata dei più elevati sistemi di sicurezza, la Capri arriverà nei concessionari tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025. Sebbene Ford non abbia svelato ancora i prezzi, sappiamo che, al momento del lancio, verrà proposta in due allestimenti. Entrambe le versioni disporranno di una ricca dotazione, tanto che la lista degli optional, così come per la Explorer, è ridotta all’osso.