Ford costruirà la compatta derivata dalla Mustang Mach-e a Colonia nel 2023. Utilizzerà la piattaforma MEB di Volkswagen

COLONIA - Lo stabilimento Ford Fiesta costruirà la nuova auto elettrica “mini Mustang Mach-e” dal 2023. La compatta 100% elettrica - si legge sul sito Autoexpress - sarà costruita sulla piattaforma MEB del gruppo VW presso la 'casa' della Fiesta, a Colonia. Ford ha confermato che la sua prossima auto elettrica arriverà entro due anni. La fabbrica diventerà il Ford Cologne Electrification Center, un sito dedicato alla produzione di auto elettriche che produrrà due Ford EV sviluppati appositamente per il mercato europeo.

Il primo veicolo ad essere costruito nel nuovo sito di Colonia sarà basato sulla piattaforma di auto elettriche MEB del Gruppo Volkswagen, dopo l'annuncio nel 2019 che Ford aveva firmato un accordo per utilizzare la tecnologia VW. È probabile che prenda la forma di un piccolo suv, incorporando l'ispirazione del design dal nuovo suv completamente elettrico del marchio - il Mustang Mach-E - e diventando il terzo membro di una famiglia Mustang in crescita. La prima vettura MEB lanciata è stata la Volkswagen ID.3 e la nuova Ford dovrebbe essere simile nelle proporzioni a quella vettura, ma con uno stile del corpo più simile a un crossover.

L'ID.3 di VW è lunga 4.261 mm, dimensioni molto vicine a quelle del suv Puma. Sebbene la piattaforma sia modulare e possa essere estesa o accorciata con diverse opzioni di batteria, si prevede che il nuovo veicolo elettrico Ford sarà di dimensioni simili. Tuttavia, è probabile che lo spazio interno della "Mini Mustang" sia superiore a quello della Focus e più vicino a quello della Mondeo.

Utilizzando la piattaforma MEB del gruppo VW per il loro nuovo veicolo elettrico, Ford dovrà anche utilizzare la stessa tecnologia della batteria. Per essere competitivo con altri modelli MEB e con i loro rivali, la piccola Ford EV dovrebbe offrire tra 400 ed i 500 km di autonomia. Sarà offerta anche la ricarica rapida con una carica dell'80% prevista in poco più di mezz'ora. Il prezzo di questo veicolo dovrebbe aggirarsi - secondo rumors - tra i 34mila ed i 45mila euro.