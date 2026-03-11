Ford Explorer, arriva la versione Collection. Ha un motore elettrico potenziato da 140 kW e un'autonomia fino a 444 km

Ford ha svelato la nuova serie limitata Explorer Collection, che introduce per il Suv elettrico un design ispirato al mondo dello sport, maggiore autonomia e tecnologie aggiornate. La versione Explorer Standard Range introduce una nuova batteria al litio-ferro-fosfato (Lfp) e un motore elettrico potenziato da 140 kW (190 Cv) e 350 Nm di coppia. L'autonomia raggiunge fino a 444 km nel ciclo Wltp con un incremento di oltre 60 km rispetto alla versione precedente, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8 secondi. La serie speciale si distingue per la verniciatura esclusiva Cactus Grey, cerchi in lega da 20 pollici neri satinati, tetto a contrasto nero e piastre di protezione anteriori e posteriori.

Gli interni presentano finiture Nero Onice con dettagli arancioni su sedili, cinture di sicurezza e soundbar, oltre a rivestimenti con effetto screziato ispirato al mondo delle performance sportive. Tra le novità tecnologiche figurano sistemi avanzati di assistenza alla guida aggiornati, tra cui il cruise control adattivo intelligente con riconoscimento dei semafori, il sistema Reversing Assist che memorizza il percorso fino a 50 metri per facilitare le manovre in retromarcia e il Trained Park Assist, capace di replicare automaticamente manovre di parcheggio apprese dal conducente.

Il Suv introduce inoltre il sistema Pro Power Onboard, che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 2,3 kW direttamente dalla batteria del veicolo, e una versione aggiornata del sistema di infotainment Sync Move con display mobile da 14,6 pollici e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. La nuova gamma Explorer, inclusa la serie limitata Explorer Collection, è già disponibile per l'ordine.