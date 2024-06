Ford Explorer, ecco il nuovo Suv elettrico per l’Europa. Comoda e avventurosa ha tre liveli di potenza: 170, 286 e 340 cv

Per essere solo a batterie. Assemblata a Colonia, nell'Electric Vehicle Center, nasce sulla piattaforma Meb del Gruppo Volkswagen ma non è affatto un clone della ID4. Carattere e comportamento di guida sono, infatti, in linea con le aspettative legate al brand dell'Ovale Blu. Questo modello è l'apripista di una nuova serie di vetture a batterie, tra cui una crossover Ev sportiva e la versione elettrica della Puma. Più corta della «cugina» tedesca con cui condivide il pianale, l'Explorer misura 4,47 metri di lunghezza e punta su un design muscoloso che richiama i fuoristrada yankee, una dotazione al top e una grande abitabilità per svettare sulla diretta concorrenza. Già prenotabile in Italia con prezzi a partire da 41.500 euro, è disponibile sia con trazione posteriore (Rwd) sia integrale (Awd), in questo caso con doppio motore.

Tre i tagli di batteria proposti: 52 e 77 kW per la due ruote motrici, 78 kW per la 4x4. A questi corrispondono tre livelli di potenza erogata dalla power unit: 170, 286 e 340 Cv. Provata per un paio di centinaia di chilometri sulle strade slovene nella variante più potente e nel più ricco allestimento Premium dei due disponibili (prezzo 55.500 euro), questa sport utility elettrica ha mostrato di essere confortevole, brillante, sufficientemente agile e sempre pronta allo scatto. Equipaggiata con batterie agli ioni di litio e nickel, manganese e cobalto ad alta densità energetica, può percorrere sino a 602 km con un pieno di elettroni e può essere ricaricata dal 10% all'80% in soli 26 minuti, utilizzando caricatori DC da 135 kW. Accreditata di una velocità di punta di 180 km/h, nella variante più potente la nuova Explorer sa anche essere sportiva: vanta uno da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. Una brillantezza che si apprezza anche nella guida in montagna, come saggiato tra i passi che dalla capitale Lubiana portano al lago di Bled. Tra autostrada, trafficate strade extraurbane e stradine di montagna, il tragitto è stato allietato oltre che dalla buona insonorizzazione di bordo anche dalla dotazione di serie che include il sistema Sync Move con schermo a sfioramento da 14,6 pollici, regolabile in altezza e in inclinazione di 30 gradi.

Accreditata di una capacità di traino di 1.200 kg, questa Suv awd offre cinque comodi posti, un comfort di viaggio all'altezza delle migliori aspettative e un bel bagagliaio che misura 490 litri. Spazio cui aggiungere i 17 litri della «megaconsole» (purtroppo non refrigerata) posizionata tra i sedili anteriori, utile per sistemare tanti oggetti: sino a 3 bottiglie da un litro e mezzo, un computer portatile, una borsa. Uno spazio che è integrabile con ripiani personalizzabili dal cliente, tramite la stampa in 3D, grazie al rilascio pubblico delle relative specifiche da parte del Costruttore. Non manca, inoltre, un vano furbo, nascosto dietro lo schermo della plancia e dotato di chiusura automatica, dove riporre oggetti da tenere lontano da occhi indiscreti.

Proposto in due livelli di allestimento (Explorer ed Explorer Premium), il nuovo modello Ford ha una dotazione standard di tutto rispetto già dall'allestimento «base»: include, infatti, volante e sedili anteriori di foggia sportiva e riscaldabili, poltrona guida con massaggio e ricarica senza fili per lo smartphone, oltre ai sistemi wireless Android Auto e Apple CarPlay per integrare al meglio il proprio cellulare al sistema di bordo. Scegliendo il livello superiore si hanno in più, tra gli altri, un hi-fi a 10 diffusori firmato dalla Bang&Olufsen, le luci a Led ambiente multicolor per personalizzare l'atmosfera a bordo e i proiettori di tipo Matrix Full Led, adattivi e dinamici.