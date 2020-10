Ford F-150 PowerBoost, arriva in Usa primo pick-up ibrido. V6 benzina 3.5 più motore elettrico per complessivi 430 cv

DETROIT - Nell'ambito dello strategico segmento dei pick-up large, uno dei più vivaci dl punto delle vendite (e della redditività) Ford è impegnata in Usa nel duello con le rivali Chevrolet e Ram che fanno rispettivamente capo a General Motors e FCA. Si tratta di un vasto mercato che negli States abbraccia utenti privati ma anche agricoltori, artigiani, aziende ed enti federali e locali. Ciò obbliga le Case a curare non solo design, prestazioni assolute e qualità della vita a bordo, ma anche portata, capacità di traino, comportamento in off-road e naturalmente rispetto ambientale. Il debutto del Ford F-150 - il pick-up più venduto in Usa - arriva ora in variante PowerBoost 3,5 litri, l'unico full hybrid in questo specifico segmento, proprio per rispondere all'offensiva dei rivali Chevvy Silverado e Ram 1500.

Lo fa con una versione 'ibridizzato' del V6 EcoBoost in cui un'unità elettrica da 35 kW inserita nella trasmissione genera una potenza complessiva di 430 Cv e una coppia di 773 Nm. Ora Ford, in vista del debutto commerciale previsto negli Stati Uniti nei prossimi giorni, sta completando i collaudi di questa importante variante del pick-up F-150, seguendo i capitolati che la Casa dell'Ovale Blu ha predisposto per tutti i suoi modelli di questa fascia. ''Solo perché questo è un ibrido - ha detto Craig Schmatz, ingegnere capo dell'F-150 - non significa che abbiamo trattato PowerBoost con i guanti.

Per ottenere la certificazione Built Ford Tough, anche PowerBoost ha affrontato e superato i test più severi, una vera tortura, a cui sottoponiamo tutti i nostri propulsori''. I test hanno incluso il traino di rimorchi a pieno carico su passi di montagna a temperature di oltre 100 gradi, la guida su difficili terreni fuoristrada ma anche resistere nei centri prova ai bagni di sale e fondi stradali progettati apposta per distruggere i veicoli in prova. Per PowerBoost è stata progettata anche una prova personalizzata per scuotere violentemente su un banco in laboratorio la batteria agli ioni di litio da 1,5 kWh simulando condizioni severe come l'impatto con buche profonde.L'elettricità è una componente primaria nel nuovo pick-up ibrido di Ford: in combinazione con il propulsore modulare PowerBoost, la batteria consente - se presente l'opzione Pro Power Onboard - di fornire fino a 7,2 kW attraverso quattro prese da 240 Volt e 30 A per il funzionamento di attrezzature esterne o di utensili elettrici.

Pro Power Onboard è disponibile anche con i motori tradizionali, ma in questo caso la corrente erogata arriva a 2 kWh. Nel pick-up F-150 PowerBoost la ricarica della batteria agli ioni di litio da 1,5 kWh, sistemata sotto il cassone in un contenitore blindato, avviene attraverso la frenata rigenerativa e il funzionamento come generatore della 'macchina' elettrica alloggiata nella scatola della trasmissione a 10 rapporti. La produzione è concentrata in America al Dearborn Truck Plant nello Stato del Michigan e al Kansas City Assembly Plant di Claycomo in Missouri.