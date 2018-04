Ford Focus, motori efficienti e cambio automatico a 8 rapporti. Emissioni scese del 10%

LONDRA - Per quanto l’evoluzione della specie abbia toccato tutte le corde di Ford Focus, le cubature delle motorizzazioni sono rimaste pressoché le stesse. Un fronte fatto di alimentazioni diesel e benzina, in attesa che il futuro sveli nuove carte. Alla base del frangente a gasolio il 1.5 EcoBlue in due varianti di potenza: 95 e 120 cavalli, entrambi portano in dote 300 Nm di coppia motrice. Uno step più sopra il 2.0 EcoBlue da 150 cavalli e 370 Nm di coppia. Mentre le virtù dei benzina sono tutte nelle mani del celebre tre cilindri EcoBoost da un litro: 100 e 125 cavalli l’offerta che lo distingue, più interessante la funzione che consente di disattivare uno dei cilindri quando il carico di lavoro lo consente.



Altra novità importante, la disponibilità di un cambio automatico a 8 rapporti. Cambio che potrà essere accoppiato con le versioni più potenti delle motorizzazioni appena citate. Differente considerazione il fatto che la Focus sia stata sottoposta al ciclo di omologazione WLTP. Che ha certificato un miglioramento complessivo nell’abbattimento delle emissioni di CO2 pari al 10%. Merito anche di una riduzione media del peso di circa 88 chilogrammi rispetto alla Focus precedente.

Cambiando completamente discorso, l’argomento efficienza si misura anche sul fronte multimediale. Ovviamente Sync 3 si relaziona senza problemi con Apple CarPlay e Android Auto, ma è la presenza del modem integrato FordPass Connect a fare davvero la differenza. È infatti possibile collegare via wi-fi fino a 10 dispositivi.