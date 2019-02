Ford Focus ST, prestazioni e sportività con tutta la sicurezza di Focus

La Ford Focus di quarta generazione è fresca di lancio ed è già pronta a rilanciare con le versioni sportive ST frutto del lavoro del Ford Performance, il reparto dove nascono le auto dell’Ovale Blu più pepate, compresa la GT, i pick-up F-150 e Ranger Raptor e la Fiesta ST.



Differenziale autobloccante elettronico. La nuova Ford Focus ST si riconosce all’esterno dai paraurti, dalle prese d’aria più ampie oltre che dalle appendici aerodinamiche più marcate, dai due terminali di scarico posti agli estremi dell’estrattore posteriore e dai cerchi dai quali si intravvedono le pinze dei freni verniciate di rosso con dischi anteriori da 330 mm e posteriori da 302 mm. L’assetto è stato ribassato di 10 mm, ammortizzatori più rigidi del 20% per l’avantreno e del 13% per l’assale posteriore a ruote indipendenti che può avere anche gli smorzatori a controllo elettronico. Lo sterzo è più diretto del 15% e bastano solo 2 giri per una sterzata completa. Altra grande novità è il differenziale anteriore a slittamento limitato. Prima d’ora solo le RS avevano avuto un dispositivo simile, ma era “passivo”, totalmente meccanico mentre qui si tratta di una frizione multidisco che viene attivata dall’elettronica in modo da poter trasmettere al meglio tutta la potenza dei motori in gamma.

Un po’ di Mustang nel cofano. Per la ST ci saranno un 2,3 litri a benzina (lo stesso della Mustang) da 280 cv e un 2 litri a gasolio da 190 cv. Nel primo caso si tratta dell’unità più potente mai vista su questa versione della Focus, nel secondo del diesel più potente in assoluto mai montato sulla vettura americana. Il primo ha 280 cv e una coppia di 420 Nm, assicura uno 0-100 km/h in meno di 6 secondi e, oltre al cambio manuale a 6 rapporti, può montare un automatico a 7 rapporti; il secondo ha una coppia di 400 Nm tra 2.000 e 3.000 giri/min con 360 Nm disponibili già a 1.500 giri/min, garanzia di prontezza, ed è ovviamente il più parco con consumi dichiarati di 4,8 litri/100 km pari a 124 g/km di CO2. Invariato il corredo dei dispositivi di assistenza che permette alla Focus di avere la guida autonoma di livello 2 e le 5 stelle EuroNCAP.

Atmosfera ed elettronica per guidare. Il guidatore potrà godere di sedili sportivi rivestiti in pelle e microfibra scamosciata cuciti a contrasto con filo grigio, volante sportivo, pedaliera in metallo e gli indicatori per la pressione dell’olio e del turbo ricavati nel display digitale al centro della strumentazione. Con il Performance Pack sono compresi il rev matching, ovvero la doppietta automatica che facilita le scalate e per tutte le versioni, il Launch Control, l’Electronic Sound Enhancement, che esalta le tonalità di aspirazione e scarico migliori, e la modalità di guida Track che si somma alle altre 3 (Normal, Wet e Sport). La nuova Ford Focus ST arriverà in estate e sarà (per il momento) disponibile solo con carrozzeria 5 porte.