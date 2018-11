Ford GT Carbon Series, ancora più grinta per la supercar grazie al “pieno” di fibra di carbonio

DEARBORN - Il successo della supercar del Blu Ovale ha spinto gli uomini Ford ad aumentarne la produzione prevista. Occasione speciale per realizzarne anche una nuova edizione limitata, il cui valore stilistico combacia con quello tecnico. La Ford GT Carbon Series si differenza dal resto della gamma per l’elevato numero di componenti visibili in fibra di carbonio. Una differenza che se da un lato alimenta la percezione sportiva della vettura, dall’altro certifica un risparmio di peso nell’ordine dei 18 kg. Un risparmio che deriva dalla presenza di cerchi in fibra di carbonio, di uno scarico e di dadi in titanio, oltre che della copertura del motore in policarbonato leggero.

La Carbon Series presenta, inoltre, finiture esclusive per i sedili con cuciture a contrasto argentate, riprese anche sul volante, paddle anodizzati e badge distintivo per il cruscotto.

«La Ford GT Carbon Series si distinguerà sulla strada grazie al suo design sorprendente in fibra di carbonio e in pista per le sue straordinarie dinamiche di guida», ha raccontato Hermann Salenbauch, Global Director di Ford Performance. «Questo modello è un altro esempio di come possiamo dare nuova vita alla nostra supercar vincitrice di Le Mans, in modi inediti ed entusiasmanti, così che i nostri clienti possano continuare a condividere questa incredibile eredità».