Ford GT, il ruggito della supercar. Potenza sale a 660 cv e debutta la versione Liquid Carbon

DETROIT - Ford GT, modello di punta della gamma dell'Ovale Blu, debutta come edizione 2020 con diversi miglioramenti, tra cui la potenza portata a 660 Cv, e con la nuova opzione Liquid Carbon che la rende ancora più aggressiva. ''GT continua a identificarsi con il massimo delle prestazioni Ford - ha dichiarato Ed Krenz, ingegnere capo del programma Ford Performance - ed è sempre anche la massima espressione della nostra capacità nell'innovazione dalla 24 Ore di Le Mans del 1966 fino ad oggi. Questo significa aumentare costantemente il piacere di guida per i nostri clienti ed essere sempre primi alla bandiera a scacchi''.

Gran parte dei progressi della GT MY 2020 sono il risultato della continua innovazione tecnologica della Ford, in particolare il V6 twin-turbo EcoBoost da 3,5 litri che eroga ora 13 Cv in più della versione precedente e una curva di erogazione della coppia ancora più favorevole. Il motore beneficia di una nuova calibrazione e di aggiornamenti meccanici che includono pistoni raffreddati con anello interno a 'galleria' e bobine di accensione ad alta energia. Ulteriori aggiornamenti sono stati introdotto nell'impianto di raffreddamento del motore e nei flussi d'aria, con nuovi condotti progettati per aumentare il flusso del 50%, mentre intercooler più grandi mantengono le temperature dell'aria di raffreddamento più basse, preservando la potenza di picco per le sessioni più intense e ad alta temperatura in pista. A livello di sospensioni sono da segnalare le modifiche allo smorzamento (aumentato in modalità pista per migliorare ulteriormente la maneggevolezza e il controllo della vettura in particolare nei 'transitori' ad alta velocità) e la presenza, di serie, delle ruote ultraleggere in fibra di carbonio.



Ford Performance introduce anche lo scarico in titanio Akrapovic premium come equipaggiamento standard per la GT, una soluzione che offre un risparmio di peso di 9 kg rispetto al sistema precedente, ed esalta il suono inconfondibile del più potente fra i motori EcoBoost.

Al debutto - come edizione limitata - anche la finitura della carrozzeria Liquid Carbon che pone l'accento sulla leggerezza e la dinamicità della carrozzeria scolpita in fibra di carbonio di Ford GT. La completa assenza di vernice lascia in vista la trama high tech di questo sofisticato materiale, che è comunque protetto da uno speciale rivestimento trasparente. ''Questo nuovo capitolo nella storia della Ford GT - ha commentato Angus Smith, general manager di Multimatic Niche Vehicles partner della Casa dell'Ovale Blu in questo allestimento - ci consente di dimostrare pienamente la nostra padronanza sia nell'arte che nella scienza della lavorazione e finitura delle fibre di carbonio. I risultato parla da solo, poiché ogni Liquid Carbon GT è unica e visivamente sbalorditiva mostrando le caratteristiche e le sfumature dei compositi in fibra di carbonio''.