Ford lancia in Usa una Mustang estrema, la Super Snake ha 830 cv e cambio manuale. Shelby porta all'estremo il 5.0 V8

La Ford Mustang Super Snake 2026 realizzata da Shelby American, azienda appartenente alla Carroll Shelby International, farà il suo debutto ufficiale nel corso di un'asta organizzata da Barrett-Jackson a Scottsdale, in Arizona, che si terrà dal 17 al 25 gennaio. Spinta da un motore V8 5.0 che con il compressore volumetrico arriva ad erogare oltre 830 cavalli, presenta un cofano in alluminio brevettato, parafanghi in fibra di carbonio, cerchi in magnesio ed un alettone posteriore in fibra di carbonio per ridurre il peso complessivo. Mentre i cerchi dalla finitura canna di fucile e la livrea opzionale Orange Fury rappresentano nuovi elementi di stile.

Disponibile con cambio manuale o automatico, ed in configurazione fastback o cabrio, il modello 2026, la cui produzione è già stata avviata a Las Vegas, sarà realizzato in soli 300 esemplari per gli Stati Uniti ed in un numero limitato di unità, costruite da officine autorizzate, negli altri mercati. Il prezzo di listino, che partirà da 175.885 dollari, oltre 153.000 euro al cambio attuale, include la Ford Mustang originale da utilizzare come base di partenza. Mentre la garanzia è di 3 anni/36.000 miglia (circa 58.000 km), con la garanzia Ford sul gruppo propulsore che rimane invariata.

«Nel corso degli anni, la Shelby Super Snake si è evoluta, pur mantenendo la sua feroce e competitiva personalità - ha dichiarato Gary Patterson, presidente di Shelby American - ogni aspetto del veicolo è stato modificato e migliorato. La Shelby Super Snake è diventata la nostra ammiraglia, nonché il modello basato sulla Ford Mustang più longevo della nostra storia».