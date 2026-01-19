Mustang Dark Horse SC, l'anima da corsa del purosangue Ford

Ford ha realizzato la Mustang Dark Horse SC, una sportiva costruita attingendo dall'esperienza acquisita sui circuiti di tutto il mondo con le Mustang GT3 e GTD da competizione. Sarà ordinabile nella primavera del 2026, mentre le consegne inizieranno in estate, ma, al momento non è ancora stato comunicato il prezzo. Esteticamente la Mustang Dark Horse SC si riconosce per il nuovo cofano in alluminio corredato da una grande presa d'aria, mentre dietro spiccano il diffusore rivisto e non manca una cura aerodinamica dedicata al sottoscocca che parte dallo splitter anteriore. Con il Track Pack cambia il design della coda che funge da base per un'ala in fibra di carbonio insieme alla quale produce un carico aerodinamico di oltre 281 kg ad una velocità di quasi 290 km/h.

L'abitacolo della Dark Horse SC adotta il volante a fondo piatto rivestito in pelle della Mustang GTD, presenta elementi in Alcantara e dettagli in fibra di carbonio, mentre con il Track Pack sono inclusi i sedili sportivi Recaro. Sotto le sue forme muscolose la Mustang Dark Horse SC nasconde un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, abbinato a un cambio a doppia frizione a sette rapporti, che sfoggia una colonna sonora di stampo racing. Inoltre, può contare su ammortizzatori MagneRide di nuova generazione con hardware e software aggiornati, molle riviste con tarature più rigide e nuove barre stabilizzatrici. I bracci delle sospensioni forgiati hanno sostituito i componenti in acciaio ed è stata aggiornata anche la geometria delle sospensioni posteriori.

Modifiche hanno interessato anche lo sterzo, mentre il Track Pack opzionale comporta un'ulteriore calibrazione degli ammortizzatori MagneRide. L'auto poggia su cerchi in fibra di carbonio, di serie, che calzano pneumatici personalizzati Pilot Sport Cup 2 R dalle misure di 305/30R20 all'anteriore e 315/30R20 al posteriore. L'impianto frenante è griffato Brembo e presenta pinze anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini; il Track Pack aggiunge i freni carboceramici Brembo presi in prestito dalla Mustang GTD con dischi anteriori da 16,5 pollici. La dinamica è influenzata dal Variable Traction Control, che consente di regolare l'intervento del controllo di trazione, mentre l'ESC presenta 5 livelli di assistenza, oltre alla modalità che lo disattiva completamente.