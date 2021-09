Ford Mustang Mach-E GT, la muscle car elettrica dell’Ovale Blu arriva finalmente in Italia

La Ford Mustang Mach-E GT è sbarcata in Italia e, dopo le prime apparizioni al Festival of Speed di Goodwood e al Salone di Monaco, ha fatto il suo debutto in società nel Belpaese in occasione di un evento arricchito da colorate coreografie e organizzato da Ford Italia presso la Fabbrica Orobia di Milano.

Si completa così la gamma del suv elettrico dell’Ovale Blu che in Italia ha già collezionato 600 ordini, la metà già evasi e che rappresenta il caposaldo della strategia di elettrificazione di Ford che punta a vendere in Europa solo auto elettriche entro il 2030. La GT riprende un’altra denominazione storica di Mustang e offre prestazioni davvero elevate: raggiunge infatti 200 km/h (autolimitati, contro i 180 km/h delle altre versioni) e accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi grazie ai due motori elettrici, uno per assale, che erogano complessivamente 358 kW e 860 Nm, dunque una potenza superiore a qualsiasi Mustang venduta in Europa e una coppia superiore persino a quella della supersportiva Ford GT e della Mustang Shelby GT500 con motore V8 5,2 litri con compressore volumetrico da 760 cv.

La GT può contare sulla batteria più grande disponibile in gamma da 98,7 kWh (88 kWh netti) che può essere ricaricata a 11 kW in corrente alternata e fino a 150 kW, più dei 115 kW previsti per le altre versioni, così che in 10 minuti si mettono in pancia 97 km e per passare dal 10% all’80%. Ford dichiara un consumo medio di 20,6 kWh/100 km che corrispondono a 427 km di autonomia. Le altre modifiche tecniche guardano la taratura dei sistemi di controllo della coppia, assegnandone di più alle ruote posteriori, del pedale del freno e delle sospensioni dotate, in esclusiva per questa versione, degli ammortizzatori magnetoreologici, gli stessi utilizzati su supersportive come Ferrari, Lamborghini e Chevrolet Corvette. Alle tre modalità di guida solite (Active, Whisper e Untamed) si aggiunge la Untamed Plus, ancora più sportiva.

La GT si distingue dalle altre Mach-E per la calandra in policarbonato ad effetto tridimensionale, il paraurti anteriore più sportivo e i cerchi da 20 pollici con pneumatici 245/35R20 attraverso i quali si possono notare le pinze freno Brembo verniciate in rosso con dischi anteriori da 385 mm di diametro. Ci sono inoltre due vernici esclusive (Grabber Blue e Cyber Orange) e i passaruota sono in tinta con la carrozzeria le cui misure rimangono immutate. È infatti larga 1,88 metri e alta 1,62 e, per una lunghezza di 4,71 metri, il passo è di ben 2,98 metri. In questo modo l’abitabilità, grazie anche grazie al pavimento completamente piatto, è degna di auto ben più grandi e i bagagliai sono due: quello posteriore ha una capacità di 402-1.420 litri e quello anteriore è da 81 litri.

L’abitacolo della GT si riconosce soprattutto dai sedili sportivi avvolgenti Ford Performance, dal logo GT impresso sul bracciolo anteriore e dai rivestimenti in pelle. La plancia è ha uno stile essenziale, con la strumentazione digitale su display da 10,2” e al centro lo schermo centrale verticale da 15,5” del sistema Sync provvisto di una sola manopola. Android Auto e Carplay sono wireless, la navigazione è in cloud e si aggiorna over the air. Allo stesso modo, si aggiornano a distanza anche i sistemi di gestione dell’energia e di assistenza alla guida tra i quali la frenata autonoma, che tiene conto anche della presenza di pedoni e ciclisti, e il sistema di assistenza per l’evitamento dell’ostacolo.

La Ford Mustang Mach-E GT arriverà in Italia a novembre e si può già configurare e ordinare online, così come tutte le altre versioni, anche per il finanziamento per poi ritirarla dal concessionario o vedersela consegnata a casa. Costa 74.500 euro, un prezzo che comprende praticamente tutto e lascia fuori solo il tetto panoramico e le vernici metallizzate. La gamma parte da 49.900 euro ed è disponibile a trazione posteriore o integrale con batteria da 75,7 kWh (68 kWh netti) o da 98,7 kWh (88 kWh netti) e potenze di 196 kW, 216 kW o 258 kW. Quest’ultima versione è l’unica, insieme alla GT, a non accedere agli incentivi statali. Per la ricarica Ford offre la wallbox da 7,4 kW a 625 euro, l’accesso gratuito per 5 anni alla rete FordPass (15mila punti in Italia) a tariffe preferenziali e per un anno alle colonnine ultraveloci di Ionity (consorzio del quale Ford fa parte) pagando 31 centesimi al kWh invece dei 79 di listino.