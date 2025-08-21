Ford Mustang Shelby Super Snake-R: con i suoi 850 cv è tra le più potenti muscle car mai realizzate

PEBBLE BEACH – Alla Monterey Car Week 2025 è andata in scena una delle novità americane più attese dagli appassionati di muscle car: la Shelby Super Snake-R. Non si tratta di una semplice elaborazione, ma della massima espressione della filosofia Shelby applicata all’ultima generazione della Ford Mustang. La base di partenza è la Dark Horse, già di per sé tra le versioni più estreme con i suoi 453 Cv erogati dal V8 aspirato da 5.0 litri. Il tuner americano l’ha trasformata in qualcosa di radicalmente diverso, capace di superare gli 850 Cv e di imporsi come la più potente Shelby mai realizzata sulla piattaforma Mustang.

Il cuore della Super Snake-R è infatti una versione sovralimentata del motore Coyote, abbinata a un compressore volumetrico, uno scarico Borla dedicato e un impianto di raffreddamento maggiorato. La trazione rimane rigorosamente posteriore, mentre la trasmissione può essere affidata al manuale Tremec a sei rapporti o all’automatico a dieci marce. Shelby ha voluto offrire una scelta che soddisfi sia i puristi della guida, che preferiscono l’interazione meccanica di una frizione e di una leva, sia chi cerca la velocità e la rapidità dell’automatico. L’obiettivo dichiarato è stato quello di coniugare la brutalità della potenza con una dinamica da vera sportiva, capace di affrontare senza compromessi anche i cordoli di un circuito.

Per raggiungere questo traguardo, la Super Snake-R è stata affinata con un pacchetto tecnico di altissimo livello. Le sospensioni adottano un assetto coilover completamente regolabile, mentre la barra duomi posteriore e l’eliminazione del divano posteriore sottolineano la vocazione corsaiola. Anche il grip meccanico è stato incrementato grazie a cerchi forgiati da 20” con canale maggiorato e realizzati in magnesio, che permettono di ridurre il peso di 4 kg per ruota e di montare pneumatici larghi fino a 335 mm al posteriore. I freni sono stati adeguati con dischi scanalati a due pezzi e un impianto potenziato per sopportare la violenza degli 850 Cv disponibili.

Esteticamente la Super Snake-R non passa inosservata. Shelby ha rivisitato i pannelli della carrozzeria con un kit widebody, parafanghi allargati e numerosi elementi in fibra di carbonio, dallo splitter anteriore al diffusore, fino al vistoso alettone fisso che garantisce deportanza alle alte velocità. La gamma colori comprende cinque tinte principali – Grabber Blue Metallic, Race Red, Oxford White, Shadow Black e Carbonized Gray Metallic – con la possibilità di abbinarle a stripes in diverse finiture o persino a grafiche viniliche personalizzate.

Anche gli interni sono stati trasformati per sottolineare il carattere esclusivo della vettura. Spiccano i sedili sportivi in pelle con inserti in Alcantara, firmati Shelby, che offrono il giusto compromesso tra comfort e contenimento. Sulle versioni manuali compare un pomello del cambio in billet personalizzato, mentre targhette seriali, battitacco e tappetini dedicati ricordano l’unicità di ogni esemplare. L’atmosfera da auto da corsa è evidente, ma senza rinunciare a dettagli di pregio che la rendono utilizzabile anche nell’uso quotidiano.

Il peso complessivo della Super Snake-R si ferma a circa 1.815 kg, solo 53 in più rispetto alla Mustang Dark Horse standard. Un dato che testimonia l’attenzione alla leggerezza nonostante l’adozione del compressore e delle modifiche strutturali. È una cifra che acquista ancora più senso considerando la crescita esponenziale della potenza e la volontà di mantenere la vettura sfruttabile anche al di fuori dei circuiti. Shelby la definisce infatti: «un’auto da pista con omologazione stradale» capace di garantire divertimento assoluto tra i cordoli senza però costringere a rinunciare a un utilizzo quotidiano.

Tutta questa esclusività ha naturalmente un prezzo. Negli Stati Uniti il listino parte da 225.995 Dollari, cifra che include anche la Mustang Dark Horse “donatrice”. Si tratta di circa 192.500 Euro al cambio attuale, un importo significativo ma inferiore a quello della Mustang GTD e in linea con altre sportive americane di punta. Shelby offre una garanzia di tre anni o 36.000 miglia, mantenendo inoltre la copertura ufficiale Ford sul gruppo propulsore, un dettaglio che rassicura gli acquirenti di fronte a una vettura tanto estrema.