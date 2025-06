Ford Ranger, il quinto atto è sorprendente: ecco il pick-up best seller in versione plug-in

La quinta generazione di Ford Ranger arriva anche in versione elettrificata, con tecnologia ibrida plug-in che consente una percorrenza massima di 43 chilometri in elettrico (ciclo combinato) e una potenza che raggiunge i 281 CV. Il prezzo di listino parte da 48.000 euro (+ IVA). Siamo andati in Islanda per provare il pick-up dell'Ovale Blu sulla tipiche strade laviche dell'isola e mettere alla prova il sistema integrale e-AWD ottenuto dalla presenza della tecnologia elettrica posizionata sull'asse posteriore. Il pick-up più venduto in Europa monta, per la prima volta, un propulsore ibrido che beneficia del sistema elettrico per affrontare i fondi più impegnativi grazie all'adozione della trazione integrale, data all'anteriore dal motore termico e, al posteriore, dall'elettromotore da 75 kW. La produzione di Ranger Phev è già iniziata presso lo stabilimento Ford di Silverton (Sudafrica) e viene venduto in 180 mercati in tutto il mondo. Il successo di Ranger nel segmento in Europa è confermato anche nel 2024, per il decimo anno consecutivo, con una quota di oltre 43%, in Italia con il 49%. Ford Ranger PHEV è costruito su una piattaforma già nota adattata alle esigenze di elettrificazione.

Le dimensioni sono generose: lungo 5.350 mm, largo 2.207 mm e con un passo di 3.270 mm. E, consente una capacità di traino di 3.500 kg nonché una portata utile di circa una tonnellata. Durante il nostro test drive, abbiamo provata le performance di Ford Ranger Phev Wildtrack su diversi terreni, cambiando più volte l'interazione tra motore elettrico e termico, nonché utilizzando la potenza della batteria con le modalità Auto EV, EV Now, EV Later ed EV Charge. Ovvero, diverse scelte su come sfruttare l'energia presente nella batteria da 11,8 kWh (netti), che consente di raggiungere un'autonomia massima di circa 43 chilometri nel contesto combinato. Il cuore termico del pick-up è il motore benzina EcoBoost da 2.3 litri che, insieme all'elettromotore da 75 kW, consente di raggiungere una potenza complessiva di 281 CV e 697 Nm di coppia. Il sistema è abbinato a una trasmissione automatica a 10 rapporti integrata nel modulo ibrido che gestisce in modo attivo il disaccoppiamento tra le due fonti di energia tramite un attuatore elettromeccanico. La batteria a ioni di litio può essere ricaricata con caricatore monofase da 16 A richiedendo meno di quattro ore per una ricarica completa. Nella zona off-road percorsa in Islanda, abbiamo potuto sfruttare anche le sette modalità di guida Normal, Eco, Sport, Slippery, Tow/Haul, Mid/Ruts e Sand.

Con queste è stato possibile gestire la trazione e avanzare su fondi accidentati, attraversare fiumi, salire su un vulcano con, ovviamente, pendenze elevate e discese importanti, queste ultime affrontate con il sistema Hill Descend Control. Inoltre, è possibile attivare la trazione anteriore o integrale grazie al rotore presente nel tunnel centrale. Nel complesso, Ford Ranger PHEV è un mezzo utile per chi necessita di un pick-up anche per lavorare e, al suo interno, dispone di accessori funzionali, come le numerose tasche e vani portaoggetti ma sa essere anche confortevole grazie all'adozione di materiali soft-touch e dispone di un'ergonomia derivata dalle vetture, dimostrata dalla presenza del cruscotto digitale da 8 pollici e il display centrale verticale da 12 pollici dotato del sistema SYNC 4A.