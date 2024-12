Ford Puma Gen-E, il crossover più apprezzato dell’Ovale Blu diventa elettrico

ROMA – Arrivata sul mercato nel 2019, la Ford Puma è tra i modelli del marchio americano più apprezzati in Italia. Con le sue 140.000 unità vendute finora, Ford rilancia la sua offensiva presentendo la variante elettrica del suo SUV di segmento B. La Puma Gen-E, questo il suo nome, si presenta con tutte le carte in regola per far breccia nel nostro mercato a partire da un prezzo competitivo e un’autonomia ben calibrata sia per l’uso cittadino che per le uscite fuori porta.

A cambiare è soprattutto la sostanza perché, dal punto di vista stilistico, la versione elettrica si discosta poco dal recente restyling della Puma ibrida. Lungo 4,21 metri, larga 1,93 e alta 1,55 metri, grazie alle sue proporzioni ben studiate il Crossover della Ford sembra decisamente più compatto. Le novità maggiori, per quanto riguarda il design, le si possono notare soprattutto nella vista frontale. La classica, e generosa, griglia ha lasciato spazio a una mascherina dotata di una sottile cornice, in nero lucido, a richiamare lo stile della Mustang Mach-E. L’intero paraurti è stato, inoltre, ridisegnato per migliorare l’efficienza aerodinamica delle vettura.

Nuova anche la firma luminosa con i fari LED che richiamano graficamente il graffio del puma. Lateralmente si può notare la linea sinuosa accentuata dallo spoiler sopra il lunotto, mentre il posteriore ricalca lo stile della versione termica fatta eccezione per un diffusore specifico e la scritta Puma in bianco sul portellone. Ridisegnati anche i cerchi in lega, con misure che partono da 17” fino ad arrivare a 19”, che hanno il compito di ridurre la resistenza aerodinamica della vettura al fine di ottimizzare anche i consumi.

Le novità si riflettono anche nell’abitacolo con interni ancora più tecnologici ed ergonomici. Pur partendo dalla medesima impostazione della Puma termica, la Gen-E adotta nuovi sedili, con rivestimento in alcantara e simil velluto, offrendo maggior comodità sia per chi siede davanti che per chi si accomoda sul divano posteriore. A impreziosire la plancia ci pensa il touch screen da 12” per gestire il sistema di infotainment, aggiornato sia nella grafica che nel sistema Sync 4 in grado di dialogare con gli smartphone oltre a disporre dell’assistenza vocale di Alexa.

L’assenza della leva del cambio, in virtù della motorizzazione elettrica, ha permesso agli ingegneri di Ford di riprogettare il tunnel centrale ricavando ulteriore spazio, disposto su due livelli, oltre alla piastra per la ricarica wireless degli smartphone. La luminosità a bordo è inoltre garantita da un ampio tetto panoramico in vetro. Tra i punti di forza della Puma troviamo l’ottima capacità di carico, tanto che nella Gen-E è stata ulteriormente ampliata. Il bagagliaio posteriore, ribattezzato Gigabox, vanta una capienza che varia da un minimo di 566 litri fino a raggiungere i 1.283 litri con sedili reclinati. Inoltre sotto al cofano anteriore c’è ulteriore spazio grazie a un frunk di 43 litri.

A differenza della Ford Explorer e della Capri, la Puma Gen-E non è stata realizzata su una piattaforma nativa elettrica bensì sulla stessa architettura della sua versione ibrida, la B2E, opportunamente modificata per alloggiare il pacco batterie al di sotto del pavimento senza intaccare l’abitabilità a bordo. Potendo contare su celle da 43 kWh netti, agli ioni di litio NMC (Nichel-Manganese-Cobalto), il B SUV dell’Ovale Blu è in grado di offrire un’autonomia di 376 km nel ciclo combinato e fino a 523 km nell’uso cittadino. Inoltre, sfruttando la ricarica a corrente continua fino a 100 kW, la batteria si può caricare dal 10 all’80% in poco più di 23 minuti.

A spingere la Ford Puma Gen-E ci pensa il motore elettrico da 123,5 kW (pari a 168 Cv) che agisce esclusivamente sulla trazione anteriore garantendo una coppia di 290 Nm e uno spunto da 0 a 100 km/h coperto in 8 secondi, oltre a raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Sfruttando il peso contenuto, parliamo di 1.536 kg in ordine di marcia, e il lavoro effettuato sulla carrozzeria per renderla ancora più aerodinamica, la Ford Gen-E riesce a raggiungere livelli di consumo pari a 13,1 kWh per percorrere 100 chilometri.

Due, per ora, le versioni a listino entrambe dotate del medesimo powertrain da 168 Cv. La Ford Puma Gen-E base parte da 32.950 Euro, un prezzo superiore di 1.450 Euro in più rispetto alla variante 1.0 EcoBoost Hybrid a benzina da 155 Cv in allestimento ST-Line. Per la più ricca Gen-E Premium, dotata di cerchi da 18”, fari LED Matrix, sistema keyless e impianto audio hi-fi firmato B&O, si parte invece da 35.200 Euro.