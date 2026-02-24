Puma Sound Edition, unisce un'esperienza di suono immersivo con il design esclusivo della Ford Collection

Ford amplia la gamma Puma con il lancio della nuova Ford Puma Sound Edition, serie speciale disponibile sia sulla versione termica sia sulla variante 100% elettrica Puma Gen-E. L'edizione punta a valorizzare l'esperienza a bordo attraverso un impianto audio potenziato e contenuti estetici dedicati.

Elemento centrale del progetto è l'evoluzione del sistema B&O Premium Sound, oggetto di una calibrazione specifica realizzata dagli ingegneri Harman. Grazie a componenti aggiornati, la potenza complessiva raggiunge i 650 watt. Tra le novità figurano nuovi midwoofer anteriori per una migliore resa delle basse frequenze e una maggiore definizione delle medie, con l'obiettivo di garantire un ascolto più equilibrato e nitido anche ad alto volume. Presente inoltre la funzione Beosonic, che consente di personalizzare il profilo sonoro.

La caratterizzazione sonora si accompagna a dettagli stilistici esclusivi. All'esterno la Sound Edition si distingue per i cerchi in lega con finitura Magnetite, tetto nero a contrasto e per la tinta dedicata Metropolis White. Nell'abitacolo spiccano i sedili in tonalità Metal Grey e rivestimenti del cielo specifici: nero per Puma e grigio chiaro per Puma Gen-E. A supporto del lancio, Ford ha presentato il progetto 'Sound Experience - la musica, sentila davvero', iniziativa che esplora l'aspetto multisensoriale dell'ascolto attraverso contributi artistici dedicati.