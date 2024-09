Ford Ranger attacca la spina, ora è anche plug-in hybrid. Presentato all'IAA, prime consegne a primavera 2025

Per Ford Ranger è tempo di attaccare anche la spina. Il modello di pick-up più venduto d'Europa può ora contare anche sulla versione plug-in hybrid, presentata da Ford Pro in occasione dell'IAA Transportation di Hannover. Il nuovo modello non scende però a compromessi in termini di capacità di carico, versatilità e prestazioni off road, tipiche di ogni variante di Ranger.

A tutte queste caratteristiche si aggiunge però ora la possibilità di guidare in modalità elettrica, con una coppia fino a 690 Nm, ovvero la più alta di qualsiasi altro Ranger attualmente in produzione, oltre ad un'autonomia in elettrico di oltre 45 km. Il Ranger PHEV, inoltre, introduce una versione più potente di Pro Power Onboard, consentendo di alimentare o ricaricare dispositivi e attrezzi da lavoro, utilizzando fino a 6,9 kW direttamente dal veicolo, senza la necessità di un generatore esterno.

L'IAA Transportation è stato per Ford Pro anche l'occasione per presentare l'allestimento in edizione limitata Stormtrak, esclusivo per il plug-in hybrid, in aggiunta alle già note Wildtrak e XLT. «Il nuovo Ranger PHEV - ha commentato ha affermato Marco Buraglio, direttore Veicoli Commerciali Ford Italia - offre i vantaggi dell'elettrificazione senza per questo rinunciare alla versatilità e alla capacità di carico che hanno reso il Ranger un'icona in Europa».

«Abbiamo ulteriormente migliorato il nostro primo pickup Plug-In Hybrid - ha detto ancora Buraglio - affinché potesse continuare a essere adatto come strumento di lavoro, aggiungendo comfort, servizi connessi e la possibilità di guida in elettrico». Il Ranger PHEV sarà prodotto a Silverton, in Sudafrica, e le prime consegne sono previste dalla primavera del 2025. Il nuovo modello si unisce all'attuale gamma Ranger a motore diesel disponibile in Europa.