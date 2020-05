Ford rilancia nella sfida ecologica. Ecco il nuovo Explorer, primo Suv a 7 posti ibrido plug-in

COLONIA - Il piano di ammodernamento della gamma Ford prevede che entro la fine del 2021 saranno 18 i modelli elettrificati disponibili sul mercato. Finora in Italia sono arrivati Mondeo, Kuga, Puma e Transit; adesso è in arrivo anche l’Explorer Plug-In Hybrid, grande Suv a 7 posti equipaggiato con un motore EcoBoost 3.0 V6 in combinazione con un motore elettrico, un generatore e una batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh in grado di sprigionare 457 cv e 825 Nm di coppia, garantendo 48 km di autonomia a emissioni zero.

Presto per conoscere la data precisa della commercializzazione in Italia e il prezzo. E’ invece certo che oltre alla componente elettrica ricaricabile alla spina, le qualità salienti saranno lo spazio, la versatilità e la capacità di affrontare qualsiasi percorso, su strada, in fuoristrada e in città, grazie all’Intelligent All-Wheel Drive e alla tecnologia Terrain Management System. Tutto ciò consente di utilizzare ben 7 modalità di guida diverse, in modo da adattarsi al meglio alle condizioni atmosferiche e del percorso. Il cambio automatico è a 10 rapporti e non manca l’hill descent control, il sistema di ausilio alla discesa in off-road.

Secondo le anticipazioni della Casa “l’Explorer Plug-In Hybrid è la definizione stessa di versatilità”. “Mai prima d’ora – ha dichiarato Matthias Tonn, capo del programma Explorer per l’Europa – s’era visto un veicolo in grado di affrontare terreni difficili, trainare una barca con facilità e girare in città utilizzando la trazione elettrica, sempre garantendo il comfort più esclusivo”.

Se lo spazio e le capacità fuoristradistiche fanno parte del tradizionale bagaglio di un Suv di certe dimensioni (5,049 metri), ciò che conferisce il maggior contenuto d’innovazione al nuovo gigante della Ford è tuttavia l’apparato ibrido, che oltre a mettere l’auto in condizione di muoversi per 48 km in modalità totalmente elettrica, consente di contenere il consumo medio complessivo in 2,9/3,1 litri/100 km e le emissioni di CO2 tra un minimo di 66 e un massimo di 71 gr/km (NEDC/WLTP).

Interessanti le possibilità concesse al guidatore quando decide di muoversi a emissioni zero, ad esempio all’interno di una ZTL: per sfruttare al meglio l’autonomia delle batterie, sono disponibili infatti le modalità EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge. Quando le batterie scendono al livello minimo di carica, l’Explorer si pone automaticamente in modalità EV Auto, combinando la potenza del motore a benzina con quella del motore elettrico, ovvero usando l’energia recuperata e ottimizzando così i consumi.

Per caricare completamente la batteria da una fonte di alimentazione esterna la Casa indica tempi compresi tra 5 ore e 50 minuti e 4 ore e 20. Tramite un’apposita app è possibile monitorare i livelli di energia disponibile nella batteria, ricercare la stazione di ricarica più vicina, tenere sotto controllo i percorsi e le ricariche effettuate e altre funzionalità mirate a sfruttare al meglio le tariffe elettriche disponibili e le capacità di autocontrollo sullo stato della ricarica.

Dati su accelerazione e velocità massima per ora non sono stati comunicati. In compenso la Casa ha anticipato che al di là della tecnologia ibrida il nuovo Explorer dispone di sofisticati sistemi di assistenza alla guida e di equipaggiamenti mirati a migliorare sicurezza e comfort. “Non è questione di riempire il veicolo di tecnologie per il puro gusto di farlo” - ha dichiarato in proposito Torsten Wey, manager di Ford Europa addetto proprio ai sistemi di assistenza e sicurezza -. Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza di guida, rendendola meno stressante, aiutando i conducenti a sentirsi più sicuri e sereni quando si trovano al volante”.

Tre le tante chicche hi-tech di ultima generazione non mancano dunque il controllo di corsia e dell’angolo cieco, la lettura dei segnali stradali, il controllo della velocità e della distanza di sicurezza, la frenata d’emergenza per evitare l’investimento di pedoni o ciclisti, il sistema automatico di manovra in parcheggio, sia in parallelo sia in perpendicolare. Una telecamera con visibilità a 360 gradi assicura il controllo degli spazi intorno alla vettura, visibili sul display centrale. Se non bastasse, a bordo dell’Explorer Plug-In Hybrid è previsto il modem integrato FordPass Connect che, tramite una app, fornisce una serie di funzioni tra cui il Locator (sistema che aiuta a ritrovare l’auto in un grande parcheggio) e il Vehicle Status, che fornisce informazioni relative ai livelli di carburante, dell’olio e del sistema antifurto. Non manca il sistema di accesso e messa in moto da remoto.

L’Explorer ibrido plug-in arriverà in Italia in un’unica versione, con cerchi da 20” in nero opaco, finitura della griglia frontale, barre sul tetto e cornici delle porte satinate. In materia di comfort, si profila un abitacolo spazioso, in perfetto stile americano, in grado di offrire abitabilità flessibile, da 7 a 5 o 2 posti, con un’area di carico variabile tra 240, 635 o 2.274 litri. I sedili di seconda e terza fila sono infatti ripiegabili, oltre che rivestiti di pelle pregiata. Gli interni, del resto, guardano alla classe premium, e tra i tanti tocchi di classe non mancano inserti in legno.

Di gran pregio le dotazioni, come il sistema audio B&O con 14 diffusori, lo schermo touchscreen da 10.1 pollici, il condizionatore con controllo elettronico della temperatura tri-zona e modem integrato FordPass Connect, per non dire della cura messa in certi dettagli, come l’aver previsto 123 litri di spazio di carico per oggetti personali (telefoni, occhiali, chiavi), 12 portabicchieri, cinque punti di alimentazione da 12 volt e due porte USB per la prima e seconda fila. “L’ideale per viaggiare senza stress in città, in autostrada o in campagna” dicono in casa Ford, sottolineando le molteplici qualità del Suv in arrivo.

In proposito vale la pena sottolineare che il nuovo Explorer Plug-In Hybrid è anche il primo veicolo elettrificato Ford a ricevere il punteggio massimo di 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza di adulti e bambini: un valore aggiunto importante, assicurato da un nuovo processo di produzione automotive chiamato 3D Roll and Sweep, che ha permesso di incorporare tubi in acciaio e carbonio ad altissima resistenza nei montanti del parabrezza e nella linea del tetto del veicolo, creando una cellula di protezione per i passeggeri ancora più resistente. Se a tutto ciò aggiungiamo che all’interno dell’abitacolo è previsto quasi un metro di spazio per la testa in tutte e tre le file, e più di un metro e mezzo per le spalle degli occupanti della prima e della seconda fila, si avrà chiaro il quadro di un’auto comoda e spaziosa che con ogni probabilità poco avrà da invidiare alle più blasonate concorrenti europee.