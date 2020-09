Foton, il “grande generale” è risposta cinese all' F-150 Raptor. Molto simile al pick-up Ford debutterà al Salone di Pechino

PECHINO - La risposta cinese al Ford F-150 Raptor si chiama Foton. Il pick-up, soprannominato Da Jiang Jun che si traduce in 'Il grande generale', farà il suo debutto pubblico al Salone di Pechino Auto il 26 settembre ed è un'imitazione quasi perfetta del veicolo americano. In quanto a dimensioni 'The Big General' è più simile a una Ford Ranger rispetto al F-150 Raptor, ma è chiaramente quest'ultimo che è servito da ispirazione per il design. Sula parte anteriore, il pick-up è dotato di un grande distintivo Foton, mentre ha anche i fari anteriori sono praticamente identici a quelli del F-150, veicolo al quale si ispira anche per le parti laterali.

Tuttavia, mentre il vero e proprio Raptor dispone di un doppio turbocompresso 3,5 litri V6, Foton venderà il suo pick-up con un 2,0 litri a benzina turbocompresso e quattro cilindri, oltre a due unità diesel di cilindrata 2,0 litri e 2,5 litri rispettivamente. I dettagli di potenza per i diesel non sono stati annunciati, ma il motore a benzina produce 238 CV. Non è ancora stato svelato pero se 'il grande generale' sarà a trazione anteriore, posteriore, oppure a quattro ruote motrici.