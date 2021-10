Foxconn, dagli iphone alle auto elettriche intelligenti. Presentati 3 modelli Foxtron, frutto della Jv con la Yulon Motor

TAIWAN - Il colosso taiwanese della produzione elettronica su contratto Foxconn, noto per essere tra l’altro il produttore degli iPhone, ha presentato i suoi primi tre veicoli elettrici a marchio Foxtron, la joint venture tra Hon Hai (il nome in cinese di Foxconn) e la Yulon Motor. Il reveal è avvenuto durante l’evento Hon Hai Tech Day organizzato ogni anno per dimostrare le capacità di ricerca, sviluppo e produzione del gruppo. Come riferito ieri nell’ambito della notizia sulla collaborazione per lo stile con Pininfarina, questo importante progetto proietta le capacità industriali e organizzative di Foxconn - Hon Hai nel settore dei veicoli elettrici, e in particolare con la possibilità di portare sul mercato modelli accessibili, con elevati contenuti per ciò che riguarda infotainment, interfaccia digitale uomo-macchina, connettività e guida autonoma. All’Hon Hai Tech Day sono stati presentati il suv Foxtron Model C, la berlina Foxtron Model E e un autobus elettrico Model T che - è stato sottolineato nell’evento da Young Liu, presidente di Hon Hai Technology Group - sostengono la visione dell’azienda ‘3 + 3 = ∞’ che simboleggia le infinite possibilità create dal progresso industriale del gruppo e dalle tecnologie emergenti.

Presente anche Terry Gou, il fondatore di Foxconn - Hon Hai che ha fatto una apparizione a sorpresa guidando nel grande teatro l’ auto elettrica Model E. Gou - si legge nella nota dell’azienda - ha sempre creduto che l’adozione di veicoli elettrici sarebbe diventata inevitabilmente una tendenza globale per il semplice fatto che è il dispositivo elettronico intelligente più grande e costoso del mondo. E ritiene che con le forti capacità nella produzione elettronica, inclusi semiconduttori, moduli e operazioni di precisione, Taiwan possa svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di veicoli elettrici. A sua volta Lilian Yen Chen, Ceo di Yulon Motor Group, ha affermato che in meno di un anno dalla sua fondazione la Jv con Foxtron ha oggi dimostrato con successo la capacità e velocità di realizzazione di Hon Hai. I marchi Luxgen e CMC di cui Yulon Group è proprietaria saranno i primi partner chiave ad adottare la piattaforma di prodotti Foxtron che, è stato ribadito, svolgeranno un ruolo chiave nella trasformazione dell’industria automobilistica guidando la produzione a Taiwan. Il suv elettrico Model C è lungo 4,64 metri e con un passo di 2,86 metri offre posti a sedere per 5+2 persone e ampi spazi per i bagagli. Grazie ad un basso coefficiente di resistenza aerodinamica (0,27) vanta ottime prestazioni e accelera da 0 a 100 km in 3,8 secondi, con un’autonomia elettrica di 700 km.

Il tutto, è stato ribadito, con un prezzo ragionevole (corrispondente a circa 30mila euro) quindi paragonabile a un modello a benzina. La Foxtron Model E, sviluppata con Pininfarina, è invece una ammiraglia luxury tecnologicamente innovativa in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori di fascia alta. Pensata anche per soddisfare le necessità delle aziende, dispone di un sedile posteriore trasformabile in un ufficio mobile dedicato, con dispositivi mobili personali perfettamente integrati nell’autovettura, Model E offre prestazioni elevate e una avanzata tecnologia di controllo dinamico. Con una potenza di circa 750 Cv accelera da 0 a 100 km in appena 2,8 secondi, con un’autonomia di 750 km. Terzo protagonista dell’Hon Hai Tech Day il Model T elegante autobus urbano a funzionamento elettrico conforme alle normative e agli standard dell’Amministrazione federale dei trasporti (FTA). La batteria offre un’autonomia di oltre 400 km e raggiunge una velocità massima di 120 chilometri all’ora, fornendo al conducente e ai passeggeri un’esperienza di viaggio rilassata e fluida. Nei prossimi cinque anni, in linea con la sua visione strategica, i veicoli elettrici - si legge nella nota - diventeranno un’altra attività da miliardi di dollari per Foxconn - Hon Hai.