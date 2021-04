FreZe Nikrob, dalla Lituania l'auto elettrica da 9.999 euro. Variante della più venduta al mondo Wuling Hongguang Mini EV

L'industriale lituano Leonard Yankelovich, noto soprattutto per la sua produzione in serie limitata dei fuoristrada blindati Dartz, ha realizzato un vero “coup de théâtre” annunciando lo sbarco in Europa della vettura elettrica più venduta al mondo, la Wuling Hongguang Mini EV. Questa city car è frutto di una collaborazione in Cina tra General Motors e le due aziende locali Saic e Wuling e nel caso della variante Ue - leggermente modificata in collaborazione con l'altra azienda lituana Nikrob per ottenere l'omologazione - sarà caratterizzata dal brand (creato ad hoc) FreZe.

L'aspetto più interessante per questa iniziativa dell sussidiaria della Dartz è certamente il listino: la FreZe verrà proposta in due varianti, una d'ingresso a 9.999 euro e una con allestimento più completo, la Luxury, che costerà 14.999 euro. Un video disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SnRpz_BLG_k) ne mostra i primi passi in Lituania. Entrambe saranno dotate della batteria da 13,8 kWh che permetterà 200 km di autonomia. Yankelovich ha previsto anche una versione superlusso, chiamata Aladeen, con 99 esemplari placcato in oro e decorati con i badge della Repubblica di Wadiya.

Il nome è un chiaro rimando al film del 2012 'The Dictator' in cui Ben Kingsley e Sacha Baron Cohen - quest'ultimo appunto nella parte del Generale Aladeen - erano i protagonisti del film oltre al suv corazzato Dartz Prombron. La commercializzazione in Europa riguarderà inizialmente, oltre alle Repubbliche Baltiche, la Norvegia, la Germania e la Francia, con una particolare attenzione al settore del car-sharing.