Fulwin X3L, il Suv con range extender firmato Chery che si ispira al Defender. Ma costa “solo” fra 13 e 18mila euro

In Cina Fulwin, la marca di veicoli elettrici del Gruppo Chery, ha ufficialmente lanciato sul mercato il nuovo suv elettrico con range extender Hybrid X3L che sarà proposto ad un prezzo compreso fra 109.900 e 149.900 yuan a seconda delle versioni, cioè all'interno della forchetta 13.131 - 17.803 euro. Già mostrato nel reveal statico di fine luglio X3L si distingue per un look “occidentale” con linee da vero off-road, forme squadrate (che riprendono quelle di alcuni icone del segmento) e dimensioni che si sovrappongono in pratica con quelle della Defender 90. Come nella celebre fuoristrada britannica, Fulwin e Chery hanno creato per X3L una carrozzeria interamente in lega di alluminio che raggiunge una elevata rigidità torsionale e mantiene la massa della scocca grezza entro soli 230 kg.

Questa raffinatezza costruttiva non serve solo a ottenere un comportamento ottimale in fuoristrada - con una migliore stabilità anche nelle situazioni critiche - ma anche ad estendere l'autonomia in modalità puramente elettrica del 15%. Anche le sospensioni del suv Fulwin X3L utilizzano il larga parte componenti leggeri, come quelle posteriori con bracci ad H in alluminio pressofuso. Sono presenti ammortizzatori anteriori e posteriori FSD a smorzamento variabile, che migliorano il confort di guida e le prestazioni on-road e off-road. Sotto al cofano il sistema propulsivo Erev denominato Kunpeng Golden Range Extension CEM di Chery, che è conforme alla categoria Nev (new Energy vehicles) che in Cina comprende sia gli elettrici puri che gli ibridi plug-in ed ora anche gli Erev cioè modelli a batteria con range extender.

Nel nel suv X3L a due ruote motrici la potenza massima di sistema è di 136 Cv con un'efficienza termica del 45,79%. Per la versione a trazione integrale che utilizza un doppio motore elettrico la potenza combinata è invece di 428 Cv con una coppia di 505 Nm, valori che consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Dotata di chip Qualcomm 8155 e di un modello di grandi dimensioni con Ai end-to-end, Fulwin X3L è dotato della soluzione di guida intelligente Falcon 500. Il sistema supporta oltre 300 scenari di parcheggio e più di 20 funzioni di sicurezza attiva senza dover ricorrere a mappe HD.