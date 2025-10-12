Furia Rossa V12, l'hypercar da 1.000 cv firmata Angelelli Automobili che guarda a Maranello
Il design ricorda quello della Ferrari SF90 stradale con altri richiami alle vetture di Maranello, come le prese d'aria laterali sullo stile della Testarossa del 1984, anche gli scudetti a sfondo giallo, che contengono il logo, ricordano quelli delle vetture del cavallino rampante. Si chiama Furia Rossa V12 e rappresenta il concetto di hypecar secondo Angelelli Automobili. Anche la plancia ha una disposizione dei comandi che appare simile a quello delle vetture Ferrari.
La carrozzeria presenta pannelli in fibra di carbonio e cerchi forgiati, mentre sotto pelle troviamo un telaio in titanio ed alluminio stampato in 3D. La scheda tecnica evidenzia la presenza di un motore 6.2 V12 ibrido, associato ad un cambio automatico avanzato multi-marcia, capace di erogare più di 1000 CV. Questa unità consentirebbe alla vettura, dal peso compreso tra 1.200 ed i 1.350 kg, secondo la scheda tecnica, di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi e di superare i 350 km/h di velocità massima. Il prezzo di questa super sportiva parte da 1,6 milioni di euro, tasse escluse.