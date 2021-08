Gac e Huawei sviluppano Suv elettrico “intelligente” con guida autonoma di livello 4. Sul mercato alla fine del 2023

GUANGZHOU - Gac Group ha annunciato ufficialmente un futuristico progetto congiunto con il gigante tecnologico Huawei: le due aziende lavoreranno insieme per sviluppare un «Suv intelligente», con l’obiettivo di raggiungere il mercato in produzione di massa entro la fine del 2023. Il Suv elettrico puro sarò di medie dimensioni o full-size, con una tecnologia futuristica, potente ed efficiente che porterà la capacità di guida autonoma di livello 4. Gac Group abbraccia e promuove un’ampia innovazione tecnologica nei suoi veicoli, e Huawei è un leader mondiale in molti tipi di tecnologia. Questa cooperazione strategica permetterà loro di costruire una nuova generazione di veicoli intelligenti e piattaforme digitali. Questo Suv e molti altri modelli futuri useranno la piattaforma di telaio Gep.30 di Gac e la Communication and Computing Architecture (Cca) di Huawei.