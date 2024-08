Galaxy E5, il Suv accessibile 100% elettrico di Geely per la Cina. Due opzioni di autonomia: 440 km e 530 km

Dopo aver annunciato nello scorso febbraio la nascita del nuovo brand Galaxy, che lancerà in Cina modelli Nev (cioè elettrici o ibridi pulg-in) il colosso Geely presenta ora il primo modello di questa gamma, il suv 100% a batteria E5 Disponibile in cinque livelli di allestimento, Galaxy è ora in vendita in Cina con prezzi indicativi - a tempo limitato in quanto promozionali - che vanno da 109.800 a 145.800 yuan, cioè 14.000-18.600 euro. La promozione è valida - comunica Geely - per ordini sottoscritti fino al prossimo primo ottobre. Costruito sulla piattaforma GEA (Geely Electric Architecture) che è a sua volta derivata dalla nota piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) del Gruppo, Galaxy E5 misura 4.615 mm di lunghezza, 1.901 mm di larghezza e 1.670 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm.

La propulsione è assicurata da un motore elettrico da 160 kW che eroga una coppia massima di 320 Nm. Dotato del sistema di controllo della trazione per tutte le condizioni atmosferiche G-TCS sviluppato autonomamente da Geely. Il veicolo offre due opzioni di autonomia, 440 km e 530 km, per soddisfare diverse esigenze di utilizzo. E5 propone un linguaggio di design studiato per la gamma Galaxy, ed è caratterizzato da un aspetto minimalista ma tecnologico. Frontlmente spicca la griglia chiusa con un emblema Galaxy retroilluminato. E' affiancata da fari Led 'affilati' che ne esaltano il carattere distintivo, mentre le luci diurne hanno un disegno a C che abbracci la mascherina.

Il profilo laterale del nuovo suv E5 conferma il design pulito, con passaruota leggermente sporgenti e finiture dei parafanghi nere lucide che creano un aspetto muscoloso. Per il primo modello Galaxy Geely ha scelto maniglie delle portiere nascoste e ruote con disegno aerodinamico che abbassano ulteriormente la resistenza all'avanzamento e quindi l'autonomia.

All'interno, Galaxy E5 si distingue per la semplicità ma anche per l'aspetto 'ricco' e moderno. Il quadro strumenti è completamente digitale, ed è affiancato da uno schermo centrale flottante di grandi dimensioni e un sistema head-up display (HUD. Questo nuovo modello è dotato del sistema di infotainment Flyme Auto, alimentato da un chip SE1000 che garantisce un funzionamento sempre fluido e una vasta gamma di opzioni di intrattenimento. In termini di comfort, Oltre al moderno volante spiccano i sedili 'marshmallow' rivestiti in pelle traforata, con i sedili anteriori dotati di riscaldamento, ventilazione e una funzione di massaggio a otto punti.