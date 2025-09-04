Galaxy Xingyao 6 punta su design imponente e prezzo accessibile. Ammiraglia del gruppo Geely strizza l'occhio alle AMG

C'è un'innegabile somiglianza con il mondo AMG nella nuova berlina Xingyao 6 che la marca cinese Galaxy (gruppo Geely) ha svelato nei giorni scorsi, dopo che la documentazione di questo modello da 4 metri e 80 di lunghezza era già stata diffusa (come accade spesso) dal ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica cinese il mese scorso. La nota di Galaxy sottolinea che Xingyao 6 «adotta un nuovo linguaggio di design, caratterizzato da un'ampia griglia a forma di scudo con listelli verticali» evidentemente ispirata alla AMG GT. L'azienda sottolinea che «I fari hanno bordi affilati e una presa d'aria inferiore a tre sezioni sottolinea l'aspetto sportivo. Le pieghe scolpite sul cofano ne enfatizzano ulteriormente il carattere muscoloso».

La nuova auto cinese non ha però nulla a che fare con i modelli di Affalterbach a livello di prestazioni perché - a fronte di tanta imponenza nel look - dispone sotto al cofano di un 'piccolo' motore turbo 1.5 che, inserito nel sistema ibrido plug-in NordThor EM-i di Geely, eroga una potenza complessiva di 'soli' 192 Cv. Una soluzione propulsiva, va detto, che serve assieme alle prestazioni limitate elettronicamente, come la velocità massima di 180 km/h, però ad abbassare consumi ed emissioni. Secondo l'omologazione Cltc la Galaxy Xingyao richiede solo 2,67 litri per 100 km e può assicurare oltre 2.100 km d'autonomia.

Anche il posizionamento commerciale è distante anni luce da AMG. Xingyao 6 - il nome in cinese significa stella splendente con un forse involontario riferimento a quella a Tre Punte - si dovrebbe collocarsi al di sotto della Galaxy A7, il cui prezzo corrisponde a circa 16.500 dollari. E sebbene il suo listino esatto non sia stato reso noto, si prevede che sarà ancora più accessibile della A7, per rispondere alle esigenze di mercati come il Medio Oriente, l'America del Sud e l'Africa.