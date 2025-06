GB, produzione auto cala per quinto mese consecutivo: a maggio -32,8% a 49.810 unità. Mai così in basso da 76 anni

La produzione di automobili e veicoli commerciali nel Regno Unito e diminuita per il quinto mese consecutivo a maggio, con un calo del 32,8% a 49.810 unita. Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), la produzione di auto (esclusi veicoli commerciali) e diminuita del 31,5% nel mese, principalmente a causa dei continui cambi di modello, delle ristrutturazioni e dell'impatto dei dazi statunitensi, con 47.723 unita uscite dagli stabilimenti. Anche la produzione di veicoli commerciali ha subito un forte calo, del 53,6%, attestandosi a 2.087 unita, poiche la chiusura di uno degli stabilimenti di veicoli commerciali del Regno Unito continua a influire sui confronti con l'anno scorso. Da inizio anno, la produzione totale e in calo del 12,9% rispetto al 2024, attestandosi a 348.226 unita, il livello piu basso dal 1953.

La produzione di auto destinate all'esportazione e diminuita del -27,8%, sebbene un calo del -42,1% della produzione per il mercato interno piu piccolo abbia comportato una maggiore quota di produzione destinata alle esportazioni, fino al 78,5%. Le spedizioni verso l'Ue e gli Stati Uniti, i due mercati piu grandi del Regno Unito, sono diminuite rispettivamente del -22,5% e del -55,4%, con la quota di esportazioni degli Stati Uniti in calo dal 18,2% all'11,3%. Cio e stato dovuto principalmente all'imposizione da parte dell'amministrazione statunitense di dazi supplementari del 25% a partire da marzo, che hanno depresso immediatamente la domanda, costringendo molti produttori a interrompere le spedizioni. Tuttavia, con l'accordo commerciale negoziato dal governo che dovrebbe entrare in vigore entro la fine di giugno, si spera che questo dovrebbe essere un ostacolo di breve durata. Sono stati registrati cali anche nelle esportazioni verso Cina e Turchia, rispettivamente dell'11,5% e del -51%.

Anche i volumi di esportazione di furgoni, autobus, pullman, taxi e camion sono diminuiti a maggio, con un calo del 71,7% su base annua. L'Ue e rimasta in modo schiacciante il principale cliente del settore, rappresentando il 94,7% delle esportazioni, sebbene i volumi siano diminuiti del 72,1%. Di conseguenza, la quota di esportazione della produzione complessiva di veicoli commerciali e scesa dal 67,9% al 41,4%, con il mercato interno ora la destinazione principale della produzione di veicoli commerciali del Regno Unito. «Sebbene il 2025 si sia rivelato un anno incredibilmente impegnativo per la produzione automobilistica britannica, si intravedono i primi segnali di ottimismo per il futuro. Gli accordi commerciali confermati con mercati cruciali, in particolare gli Stati Uniti, e un rapporto piu positivo con l'Ue, nonche le strategie governative in materia di industria e commercio che riconoscono il ruolo cruciale del settore nel trainare la crescita economica, dovrebbero contribuire alla ripresa. Con una rapida attuazione, in particolare per quanto riguarda i costi energetici che limitano la nostra competitivita, il Regno Unito puo creare i posti di lavoro, la crescita e la decarbonizzazione di cui c'e disperatamente bisogno» ha commentato Mike Hawes, Ceo della Smmt.