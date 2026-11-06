​Geely, arriva la Xingyao 6 EF: berlina ibrida a metanolo prodotta in serie con autonomia fino a 1.880 km

Geely accelera sul fronte delle motorizzazioni alternative e presenta la nuova evoluzione della propria tecnologia ibrida a metanolo, accompagnata dal debutto della Xingyao 6 EF, prima berlina ibrida a metanolo prodotta in serie al mondo. La vettura è una berlina flex-fuel in grado di funzionare a metanolo, benzina oppure in modalità elettrica. Può inoltre utilizzare metanolo e benzina miscelati in qualsiasi proporzione nello stesso serbatoio, una soluzione che punta a garantire maggiore flessibilità nell'impiego dei carburanti e a ridurre le limitazioni legate alle condizioni climatiche. Nel dettaglio, la Xingyao 6 EF offre un'autonomia in modalità elettrica di 230 km secondo il ciclo cinese CLTC. Con il serbatoio pieno di metanolo e la batteria carica, l'autonomia complessiva raggiunge circa 1.250 km, mentre utilizzando benzina e batteria carica il valore sale a 1.880 km.

Al centro della nuova tecnologia c'è un motore ibrido a metanolo sviluppato da Geely, con un rendimento termico dichiarato del 48,15%, il più elevato al mondo tra i propulsori a metanolo prodotti in serie. Il sistema utilizza un'iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar e un impianto di accensione ad alta potenza, progettati per assicurare avviamenti affidabili anche a temperature prossime ai -40 gradi. Una caratteristica particolarmente rilevante per i mercati caratterizzati da inverni rigidi, dove le batterie dei veicoli elettrici possono registrare una riduzione delle prestazioni e dell'autonomia. La vettura dispone inoltre di un sensore che rileva in tempo reale la concentrazione di metanolo nel carburante e consente alla centralina di adeguare i parametri di iniezione e accensione in funzione della miscela utilizzata. La Xingyao 6 EF nasce sulla piattaforma GEA, l'architettura elettrica intelligente globale del gruppo, misura 4,8 metri di lunghezza e presenta un passo di 2.756 millimetri.

Tra le dotazioni figurano il sistema di infotainment Flyme Auto e un pacchetto di dispositivi di sicurezza. La scocca è realizzata per il 71,6% in acciai ad alta resistenza. Il lancio si inserisce in un percorso di ricerca e sviluppo sul metanolo avviato da Geely nel 2005. Nel corso degli anni il gruppo ha investito nella costruzione di una filiera che comprende produzione, stoccaggio e trasporto del carburante, oltre alle infrastrutture di rifornimento e alle applicazioni automobilistiche. Per il momento, la vettura è destinata al mercato cinese e non è prevista una commercializzazione in Europa.