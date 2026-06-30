Geely E2, ecco le prime immagini della versione europea della piccola elettrica che domina in Cina

Il lancio della Geely E2 si sta avvicinando e saltano fuori le prime immagini della vettura con le specifiche europee che vedremo anche da noi in Italia dall’autunno. Non parliamo di un’auto qualsiasi, ma il modello al quale Geely domina la classifica delle auto più vendute in Cina con il nome di Xingyuan EX2 e al quale affida il suo lancio vero in Europa viste le caratteristiche, le dimensioni e il prezzo.

Parliamo infatti di un’auto da 4,13 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,57 di altezza, con un passo di 2,65 metri, dunque una vettura di segmento B a pieno titolo dalla forma gradevole e apparentemente anche aerodinamica che, grazie alla sua piattaforma con motore posteriore, riesce ad avere un abitacolo molto ampio e un bagagliaio da 375 a 1.320 litri più i 70 litri di frunk.

Da rimarcare inoltre la presenza di un cassetto portaoggetti di fronte al passeggero anteriore da ben 10 litri e da altri due cassettini da 14 litri posizionati sotto il divanetto posteriore. Anche chi siede dietro ha inoltre a disposizione le bocchette per la climatizzazione e l’intero abitacolo è illuminato in modo soffuso con la possibilità di scegliere o alternare a rotazione 256 colori.

Grazie sempre al motore posteriore, il diametro di sterzata è inferiore ai 10 metri agevolando le manovre, il comportamento stradale è agile e gli spazi di frenata ridotti (36,9 metri da 100 km/h). Anche l’abitacolo ha un design pulito e minimalista, come molte altre cinesi, e la plancia dominata da un grande schermo da 14,6” con gli unici comandi fisici su consolle, volante e le portiere.

La Geely E2 dovrebbe arrivare in due versioni: una con motore da 58 kW e batteria da 30,1 kWh e l’altra con motore da 85 kW e batteria da 47 kWh che dovrebbe consentire di avere un’autonomia di circa 400 km. In entrambi i casi la batteria è con chimica LFP e raffreddamento a liquido con caricatore che permette di passare dal 30% all’80% in 25 minuti.

Per l’Europa, dopo il lancio con le versioni elettriche previste in autunno, potrebbe esserci anche la full-hybrid dotata del nuovo sistema i-HEV, provvisto di centralina di controllo ad Intelligenza Artificiale, che dichiara un rendimento record pari a 48,4% e dunque promette efficienze e autonomie record. La Geely E2 elettrica nel frattempo sarà lanciata a meno di 20mila euro.