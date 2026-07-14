Geely E2, ormai è ufficiale: prezzo a partire da 19.900 euro mentre la domanda di elettrico sale

La Geely E2 arriverà in Italia a ottobre con un prezzo di attacco pari a 19.900 euro. Sono state dunque mantenute le promesse fatte qualche mese fa a proposito della 5 porte compatta che in Cina è chiamata Xingyuan e in alcuni mercati è invece nota con la sigla EX2.

La E2 sarà disponibile in tre versioni: Pro con motore da 60 kW, batteria da LFP 35,25 kWh e 252 km di autonomia mentre a 21.900 euro si prende la Max da 85 kW con batteria da 47,14 kWh e autonomia di 345 km che costa 21.900 oppure la Ultra che, con la stessa dotazione tecnica, fa il pieno di dotazioni e costa 23.900 euro. Tali prezzi sono validi fino al 31 luglio e comprendono uno sconto di 1.000 euro sul listino.

Tra le caratteristiche di spicco ci sono il motore posteriore, le dimensioni (4,13 x 1,80 x 1,57 metri), il bagagliaio che va da 375 a 1.320 litri più i 70 litri di frunk e il diametro di sterzata di meno di 10 metri. Il caricatore è da 6,6 kW in corrente alternata con il V2L e da 70 kW in continua. Decisamente contenuto il peso: si va dai 1.290 kg della Pro fino ai 1.365 kg delle Max e Pro.

Geely cambia così decisamente marcia sul mercato con il proprio marchio attraverso un modello che sembra fatto su misura per l’Europa e l’Italia, ma è già ben noto in patria dove non sta facendo cose banali visto che è l’automobile più venduta in assoluto, con 465.775 unità nel corso del 2025 e conduce ancora la classifica con 160.800 unità nei primi 5 mesi dell’anno.

Il segmento nel quale la E2 intende dire la sua, quello delle elettriche di segmento B, sta dando segni di crescita evidenti con 98.148 unità vendute nei primi 5 mesi in Europa, vale a dire il 49% in più all’interno dell’intero segmento B che è invece calato a 789.908 unità (-1,7%). Si stanno muovendo bene la Renault 5 (36.575, +35%), la BYD Dolphin Surf, con 15.072 vendite e la Peugeot e-208 (10.546, +23%).

La Citroen e-C3 soffre invece un po’ (17.859, -11%), ma sono in arrivo altri modelli importanti come la Volkswagen ID.Polo e la Cupra Raval, anche se il loro posizionamento di prezzo è superiore. Sono inoltre in arrivo altri prodotti posizionati al di sotto dei 20mila euro come la Renault Twingo, già disponibile presso i concessionari, la cuginetta nuova Dacia Spring e la Volkswagen ID.1.

I numeri mostrano un crescente interesse verso l’elettrico da parte dei clienti di fronte a tre fattori: i prezzi dei prodotti più accessibili, la crescente ampiezza dell’offerta e l’incertezza sul prezzo dei carburanti. In alcuni casi (non in quello dell’Italia) c’è anche l’effetto degli incentivi, ma ciò che più conta è che sempre più clienti, al momento di valutare l’acquisto dell’auto, vedono nell’elettrico un’opzione reale.