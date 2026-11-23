Il design inteso non come semplice esercizio di stile, ma come elemento identitario capace di fondere personalità, funzionalità ed efficienza. È questa la filosofia alla base della nuova Geely E2, la compatta elettrica del colosso cinese nata sulla piattaforma dedicata GEA e frutto del lavoro congiunto dei centri stile Geely in Cina e in Italia.

Un frontale "sorridente" e superfici levigate Il tratto più distintivo della E2 si concentra nel frontale: la linea del cofano disegna una curva leggermente ascendente verso i lati, dando vita a un'espressione ispirata a un sorriso che regala all'auto un aspetto accogliente e immediatamente riconoscibile. A incorniciare lo sguardo provvedono i proiettori anteriori a LED con una firma luminosa che richiama il profilo di una piuma, studiata per trasmettere leggerezza visiva e precisione.

Lungo l'intera carrozzeria — che misura 4,13 metri di lunghezza — i progettisti hanno rinunciato a spigoli e nervature marcate, privilegiando superfici pulite, morbide e continue. Questa scelta stilistica non risponde solo a criteri estetici, ma svolge una precisa funzione tecnica: ottimizzare i flussi aerodinamici per ridurre la resistenza all'avanzamento, migliorando così l'efficienza energetica e l'autonomia complessiva.

Proporzioni equilibrate e firma luminosa al posteriore Grande attenzione è stata dedicata anche all'equilibrio dei volumi. La fiancata abbina una postura visivamente larga e ben piantata a terra (con un rapporto altezza/larghezza di 1,15) a un abitacolo arioso e luminoso, valorizzato da un rapporto di 3 a 1 tra passo e altezza. L'inclinazione dei montanti sposta visivamente il baricentro verso il retrotreno, mentre dettagli come le maniglie semi-incassate e i cerchi da 16 pollici con disegno a quadrifoglio uniscono cura estetica e rendimento aerodinamico.

Al posteriore, la personalità della Geely E2 è affidata ai gruppi ottici full LED sdoppiati: ciascun lato integra due elementi luminosi composti complessivamente da 78 sorgenti LED, una soluzione pensata per donare profondità tridimensionale alla coda e renderla inconfondibile anche di notte.

Versioni, autonomia e listino Con la E2, Geely punta a rendere la mobilità elettrica urbana accessibile senza rinunciare a uno stile ricercato. La gamma si articola su tre allestimenti — Pro, Max e Ultra — con un'autonomia dichiarata che raggiunge i 345 chilometri nel ciclo WLTP e un prezzo d'attacco fissato a 20.900 euro.