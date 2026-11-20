Design curato, dotazioni da categoria superiore e costi di gestione contenuti. Con la nuova Geely E2, il colosso cinese fa il suo ingresso nel competitivo segmento europeo delle elettriche compatte, proponendo una cinque porte da 4,13 metri pensata per la mobilità urbana ed extraurbana, già forte di un successo commerciale da oltre 800.000 unità vendute nel mondo e del primato come modello più venduto in Cina nel 2025.

Sviluppata sulla piattaforma elettrica dedicata GEA (Global Intelligent New Energy Architecture), la vettura puntava a superare i classici compromessi delle utilitarie, portando su un corpo vettura compatto soluzioni tecniche raffinate a partire da un listino italiano particolarmente aggressivo: si parte da 20.900 euro per l'allestimento Pro, passando per i 22.900 euro della Max fino ai 24.900 euro della top di gamma Ultra.

Stile fluido e spazio sorprendentemente modulabile. Costruita attorno ai tre concetti guida di bellezza, affinità e intelligenza, la Geely E2 sfoggia linee morbide ed essenziali, caratterizzate da un frontale "sorridente" con fari a LED dalla firma luminosa ispirata a una piuma e gruppi ottici posteriori con 78 sorgenti luminose. Completano il profilo i cerchi da 16 pollici e le maniglie semi-incassate, studiate per ottimizzare l'aerodinamica.

All'interno, lo sfruttamento degli spazi è uno dei punti di forza principali: Bagagliaio: offre una capacità di 375 litri, espandibile fino a 1.320 litri abbattendo il divano posteriore frazionato 60/40. Praticità: al vano posteriore si aggiungono un frunk anteriore da 70 litri (ideale per riporre i cavi di ricarica) e ben 36 vani portaoggetti sparsi nell'abitacolo. Sul fronte tecnologico debutta il cockpit digitale Flyme Auto, compatibile con 14 lingue, dotato di comandi vocali e predisposto per gli aggiornamenti software over-the-air.

Motorizzazioni, ricarica e tecnica da categoria superiore. La gamma si articola su tre allestimenti (Pro, Max e Ultra) abbinati a due tagli di batteria e potenza: Versione Pro: monta un motore da 60 kW (82 CV) alimentato da una batteria da 35,35 kWh, per un'autonomia omologata di 252 km nel ciclo WLTP e ricarica rapida in corrente continua fino a 60 kW. Versioni Max e Ultra: adottano un propulsore da 85 kW (116 CV) e una batteria da 47,14 kWh, portando la percorrenza fino a 345 km WLTP con potenza di ricarica fino a 80 kW.

In entrambi i casi, per passare dal 30% all'80% di carica alle colonnine rapide sono sufficienti circa 25 minuti. Sul piano dinamico spiccano due scelte tecniche insolite per il segmento: tutte le versioni sono a trazione posteriore e impiegano sospensioni posteriori indipendenti multilink a vantaggio di comfort e stabilità, mentre il diametro di sterzata di appena 9,9 metri facilita le manovre in città (coadiuvate sulla Ultra dalle telecamere a 540 gradi con visuale trasparente sotto il pianale).

Sicurezza al top con 5 stelle Euro NCAP 2026. Grande attenzione è stata riservata alla protezione degli occupanti: la Geely E2 ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP secondo i severi protocolli 2026. Oltre a sette airbag, l'auto integra una suite completa di sistemi di assistenza alla guida supportata da cinque radar e cinque telecamere, che include il monitoraggio dell'attenzione del conducente, il rilevamento della presenza di bambini a bordo, la chiamata automatica di emergenza e l'isolamento automatico della batteria ad alta tensione in caso di impatto.