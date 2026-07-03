Geely, il brand premium Galaxy lancia la TT. Una coupé fastback elettrica con piattaforma a 800 Volt

Geely ha svelato in Cina il nuovo modello elettrico Galaxy TT che fa parte del brand premium inizialmente destinato al solo mercato interno. Il nome, che potrebbe collidere con quello già utilizzato da Audi, è emerso da una campagna di crowdsourcing globale che, si legge nella nota di Geely, ha invitato gli utenti a partecipare al processo di denominazione. Avendo ricevuto quasi 10mila voti il nuovo modello Galaxy è stato dunque chiamato TT, un nome che secondo quanto riporta il sito specializzato China Justice Observer risulta registrato e protetto a livello internazionale, inclusa la Cina. Questo - su legge sul China Justice Observer - tramite il sistema di registrazione dei marchi della Cina (l'ente cinese per la proprietà intellettuale) e in ottemperanza con gli accordi internazionali del Protocollo di Madrid.

Secondo Geely la denominazione TT combina i concetti di Tendenza e Tecnologia (che potrebbero dunque servire a risolvere il contenzioso) e riflette l'ambizione dell'azienda di posizionare il veicolo come una berlina elettrica focalizzata sulla tecnologia e destinata ai consumatori più giovani, che guardano con particolare attenzione allo stile sportivo e alle funzionalità di mobilità intelligente. La coupé fastback Galaxy TT misura 4.999 mm di lunghezza e ha un passo di 2.920 mm, a garanzia di un'apprezzabile abitabilità. Secondo quanto diffuso per il momento da Geely - gli esterni adottano una silhouette progettata per migliorare l'efficienza aerodinamica. Lo dimostra lo spoiler posteriore attivo in funzione della velocità.

Alla base della TT c'è l'ultima architettura per veicoli elettrici di Geely Galaxy che si avvale di pacchi batteria forniti da CATL e di una piattaforma a 800 Volt, soluzione destinata a garantire una maggiore velocità di ricarica e una migliore efficienza energetica. Il telaio è stato invece progettato pensando alla dinamica di guida. Le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante, abbinate a quelle posteriori a cinque bracci, sono progettate per offrire un apprezzabile equilibrio tra confort di marcia e prestazioni, rafforzando le credenziali sportive del modello. Per ciò che riguarda la guida intelligente, la Galaxy TT dovrebbe essere dotata di un sensore LiDar e del sistema avanzato di assistenza alla guida G-ASD H7 di Geely, che consente funzioni di guida assistita di livello superiore.