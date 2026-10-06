Geely Monjaro EM-i pronto al debutto europeo. Primo Suv ibrido plug-in del marchio cinese al Salone di Parigi

Geely Auto presenterà al Mondial de l'Auto di Parigi la nuova Monjaro EM-i, primo Suv ibrido plug-in del marchio cinese nel segmento D e modello di punta della gamma europea. La vettura debutta sul mercato europeo proprio in occasione della rassegna parigina, dove Geely porta anche altri tre modelli elettrificati. La Monjaro EM-i è sviluppata sulla piattaforma GEA-Evo, architettura dedicata ai veicoli a nuova energia che integra anche la nuova architettura elettrica ed elettronica GEEA 3.0.

Secondo Geely, la piattaforma è stata progettata per offrire una combinazione di spazio, prestazioni, sistemi di assistenza e sicurezza, con un abitacolo particolarmente ampio e un sistema ibrido plug-in EM-i Super Hybrid. Il nome Monjaro EM-i richiama la montagna più alta dell'Africa e si inserisce nella strategia di espansione europea del costruttore. Sullo stand di Parigi, insieme al nuovo Suv, saranno presenti la E2, vettura compatta completamente elettrica, la E5, Suv a batteria, e la Starray EM-i, Suv ibrido plug-in.

I quattro modelli rappresentano la strategia multi-energia del marchio, con tecnologie elettrificate destinate a segmenti differenti. La partecipazione al Salone arriva mentre Geely amplia la propria presenza commerciale nel Vecchio Continente. In Italia il marchio è presente dal luglio 2025 attraverso Jameel Motors Italia, con una rete nazionale di vendita e assistenza e una gamma composta da modelli ibridi plug-in ed elettrici.