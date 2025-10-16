Geely Xingyuan, debutta in Cina la compatta elettrica a basso costo: nella fase di lancio, costa solo 7.920 euro

Geely ha presentato la Xingyuan, una compatta di segmento B 100% elettrica con prestazioni interessanti e un prezzo più che competitivo. Può avere il colore di un gelato alla frutta ma ciò che è più bello che il suo prezzo è davvero accessibile, come quello di un semplice cono se raffrontato ad una elaborata coppa gourmet. Il modello in questione come detto è elettrica e si chiama Xingyuan, parola traducibile in Auguri Stellari. E' stata appena lanciata in Cina nella versione aggiornata dal colosso Geely ad un prezzo che, nella fase di lancio, corrisponde a 7.920 euro. Costruita sulla piattaforma Global Electric Architecture (Gea) di Geely, la Xingyuan è dotata di un motore elettrico posteriore da 58 kW oppure 85 kW. Le batterie Cate con un sistema di gestione termica raffreddato a liquido, offrono un'autonomia di 310 o 410 km, a seconda della configurazione.

Esteticamente la rinnovata Xingyuan mantiene gran parte della silhouette del modello precedente, ma introduce alcuni cambiamenti che hanno reso più contemporaneo il look. E' il caso del frontale con griglia chiusa, dei fari anteriori Feather Wing e (come nel caso del gelato di more) dei nuovi colori vivaci della carrozzeria. Posteriormente, spiccano i gruppi ottici triangolari con bordi arrotondati che riprendono il linguaggio del design anteriore, offrendo una firma luminosa distintiva quando accesi. Negli interni, la Xingyuan segue una filosofia minimalista, dove la maggior parte delle funzioni è concentrata nel touchscreen centrale. Ci sono un gradevole volante a due razze e la possibilità di personalizzare l'illuminazione ambientale sul lato passeggero per creare un'atmosfera intima e futuristica.

Di serie ci sono il navigatore Amap 750, la connettività smartphone, l'interazione vocale bi-zona e la ricarica rapida wireless per lo smartphone raffreddata ad aria da 50 W. Dal suo debutto nell'ottobre dello scorso anno, la Geely Xingyuan ha rapidamente superato un volume di consegne di 400mila unità. Scorrendo il catalogo, infine, si scopre l'esistenza delle tinte Chanson Purple, Cocoa Beige, Basil Green, Icy Berry Pink, Vanilla Cream, Milk Foam White, Sea Salt Blue, Truffle Grey e Mousse Silver: tutte evidentemente legate al mondo del food.