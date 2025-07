General Motors, si chiama Electra L7 la nuova arma per la Cina. Il Suv fastback ha stile elegante e interni high-tech

Buick, del Gruppo GM, è l'unico brand nordamericano, ad eccezione di Tesla, ad incontrare un discreto successo nel difficile mercato cinese. Lo fa lavorando da diversi anni 'in Cina per la Cina' attraverso l'esistente Jv con il costruttore locale Saic ed attraverso una strategia mirata, che prevede modelli in sintonia che le richieste dell'utenza. Ora Buick ha aggiunto un nuovo punto di forza, cioè il debutto di una marca inedita - chiamata Electra - che verrà utilizzata per allargare ancora la presenza nei segmenti strategici in Cina, come gli Mpv, le Sedan e i Suv. E' il caso dell'Electra L7, appena presentato, che si basa sulla nuova piattaforma Xiao Yao e sarà disponibile nelle versioni Bev (elettrico puro) ed Erev (elettrico con range extender). Ispirato ad una precedente concept car - presentata nel 2024 - il suv L7 è stato lanciato nello scorso aprile assieme agli altri due modelli Electra.

Offre uno stile elegante, interni high-tech e soprattutto dotazioni e suite di software in linea con in gusti dei cinesi. Rispetto al concept la firma luminosa di L7 è stata rielaborata su entrambe le estremità con una grafica a Led più semplice. Inoltre, le eleganti maniglie delle portiere a filo e i tradizionali specchietti laterali sostituiscono alcuni degli elementi più 'estremi' della show car. L'Electra L7 adotta una silhouette suv-fastback. E' lungo 5.032 mm, largo 1.952 e alto 1.500. Proporzioni che rendono il suv Buick - riservato alla Cina - leggermente più lungo della Tesla Model S e della Mercedes-Benz EQE, e leggermente più corto della Bmw i5.