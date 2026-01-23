Genesis arriva in Italia: la sfida del marchio premium di Hyundai parte da tre modelli elettrici

MILANO – Tutt’altro che statico, il mondo dell’automotive è in continuo movimento e ricco di novità. L’ultima, in ordine cronologico, vede lo sbarco in Italia del marcio Genesis. Il brand premium, del gruppo Hyundai, è nato a Seul nel 2015 come primo marchio automobilistico di fascia alta della Corea del Sud. Ora l’arrivo nel nostro Paese forte di un percorso di crescita rapidissimo che, in poco più di dieci anni, lo ha portato a superare 1,5 milioni di auto vendute in 20 mercati e a entrare stabilmente nella top ten dei marchi premium a livello globale.

Il debutto italiano rappresenta un passaggio strategico nel piano di espansione europeo di Genesis, già presente dal 2021 in Germania, Svizzera e Regno Unito. Dopo questi mercati, considerati tra i più esigenti del continente, Genesis ha scelto di approdare anche in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza in Europa mantenendo un approccio fortemente orientato alla qualità più che ai volumi.

Nel nostro Paese il lancio commerciale prenderà forma nella primavera del 2026, con l’apertura dei primi due showroom a Padova e Roma, l’avvio dei listini e la possibilità di effettuare i test drive. Nel corso dell’anno sono previste altre due aperture, mentre lo sviluppo della rete di vendita e post-vendita proseguirà fino a coprire buona parte del territorio nazionale entro la fine del 2028, con un obiettivo dichiarato di circa 30 punti vendita e una copertura dell’80% del Paese.

Genesis si presenta al nostro mercato con una gamma che inizialmente sarà esclusivamente elettrica. La porta d’ingresso è rappresentata dalla GV60, un C-Suv lungo 4,54 metri che abbina dimensioni compatte a una personalità estetica decisa. È il modello più tecnologico della gamma, non solo per l’architettura elettrica avanzata, ma anche per soluzioni inedite come il riconoscimento facciale e l’autenticazione tramite impronta digitale.

La gamma motori per il mercato italiano parte dalla versione a trazione posteriore da 229 cv, passa per la variante a trazione integrale da 318 cv e culmina nella più potente versione da 490 cv con funzione Boost. La batteria da 84 kWh consente autonomie che arrivano fino a 561 km e permette ricariche ultra-rapide grazie a potenze fino a 350 kW. Nel corso dell’estate è atteso anche il debutto della GV60 Magma, variante ad alte prestazioni da 650 cv, che rafforza ulteriormente il legame tra il brand e il mondo delle corse, considerando che Genesis quest’anno esordirà nel Mondiale Endurance.

Salendo di segmento, la Electrified GV70 si propone come un D-Suv da 4,72 metri pensato per chi cerca maggiore spazio e versatilità senza rinunciare a prestazioni di alto livello. Il powertrain bimotore da 490 cv e 700 Nm di coppia garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, mentre l’autonomia raggiunge i 479 km nel ciclo combinato. Tra le tecnologie più significative spicca l’Auto E-Terrain Mode, che utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere il fondo stradale e adattare di conseguenza la modalità di guida. Anche in questo caso l’abitacolo è dominato dal display panoramico OLED da 27“, elemento distintivo dell’intera gamma elettrica Genesis.

Al vertice dell’offerta si colloca la Electrified G80, ammiraglia del marchio e berlina di rappresentanza lunga 5,14 metri, pensata per un pubblico che ricerca un lusso autentico e silenzioso. Il powertrain da 370 cv con trazione integrale assicura prestazioni fluide e un comfort di marcia elevatissimo, ulteriormente valorizzato dal sistema Active Road Noise Cancellation e dalle quattro ruote sterzanti, che migliorano agilità e stabilità nonostante le dimensioni generose. La batteria da 94,5 kWh consente un’autonomia fino a 570 km e rendendo la G80 una proposta perfetta anche per i lunghi viaggi.

Guardando al futuro, Genesis ha già confermato che a partire dal 2028 la gamma italiana verrà ampliata con motorizzazioni ibride, con l’obiettivo di allargare l'offerta senza snaturare il posizionamento premium del brand. Non solo prodotto. Parallelamente, il marchio sudcoreano rafforza la propria immagine anche attraverso l’impegno sportivo. Dapprima con l’ingresso in campo nel FIA WEC con l’Hypercar GMR-001 LMDh, e poi con la partnership con la Federazione Italiana Golf.

Come ha sottolineato Peter Kronschnabl, Managing Director di Genesis Motor Europe: «Genesis è un brand entusiasmante con solide basi, abbiamo preso un impegno a lungo termine per aumentare la nostra presenza in Europa. Siamo lieti di lanciare Genesis in Italia, un mercato che rappresenta la tradizione, l'eccellenza del design e le elevate aspettative dei clienti nei confronti dei marchi premium. Rappresentando il nostro distintivo spirito coreano e i nostri valori guidati dal design, i nostri modelli sono studiati appositamente per i clienti europei in termini di dinamica di guida e specifiche tecniche».

Un concetto ribadito anche dal Presidente e CEO di Genesis Italia Francesco Calcara: «L’arrivo di Genesis in Italia è una grande opportunità per far conoscere ai clienti del nostro Paese un nuovo concetto di esperienza premium. Dal punto di vista del prodotto, sicuramente, con una gamma modelli che rappresenta la quintessenza della qualità coreana, ma anche dal servizio, dalle attenzioni che vogliamo dedicare al cliente in tutta la durata del possesso. Noi italiani siamo attenti al design ed allo stile e sicuramente con Genesis abbiamo molto da raccontare loro. Una gamma di prodotti che si distingue per personalità e che appaga nell’uso quotidiano. Una grande attenzione al dettaglio e innovazioni che elevano concretamente l’esperienza d’uso».