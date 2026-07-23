​Genesis G80, debutta in Italia l'ammiraglia elettrica premium. Offre comfort, tecnologia di alto livello e 570 km di autonomia

Genesis amplia la propria gamma in Italia con la nuova Electrified G80, una berlina di rappresentanza 100% elettrica pensata per chi cerca comfort, tecnologia e finiture di alto livello. Il modello interpreta il concetto di lusso del marchio attraverso materiali di qualità, un abitacolo silenzioso e un'esperienza di viaggio orientata al benessere di guidatore e passeggeri. La vettura è disponibile solo nell'allestimento Luxury con un prezzo di listino che parte da 81.800 euro. Lo stile riprende il linguaggio «Athletic Elegance» di Genesis, con linee pulite, fari Micro Lens Array, dettagli cromati e cerchi in lega da 19 pollici.

L'abitacolo è dominato dal display Oled panoramico da 27 pollici e offre sedili in pelle riscaldati e regolabili elettricamente, volante riscaldato, illuminazione ambientale e impianto audio Bang & Olufsen con 17 altoparlanti. La Genesis Electrified G80 è equipaggiata con due motori elettrici per una potenza complessiva di 370 CV e trazione integrale Awd. La batteria da 94,5 kWh garantisce fino a 570 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre l'architettura a 400 e 800 Volt permette di ricaricare dal 10 all'80% in circa 25 minuti presso le colonnine ad alta potenza. Tra le tecnologie spiccano anche le sospensioni adattive con funzione predittiva, il sistema i-Pedal per la guida con un solo pedale e gli aggiornamenti software over-the-air.

La dotazione di sicurezza comprende cruise control adattivo con Stop & Go, assistenza alla guida in autostrada, mantenimento della corsia, frenata automatica d'emergenza, telecamera a 360 gradi e parcheggio assistito anche da remoto. Per il mercato italiano Genesis propone formule di finanziamento a 48 mesi e noleggio a lungo termine di 36 mesi, entrambe con canoni a partire da 699 euro al mese. È inoltre incluso il programma 5-Year Care Plan con cinque anni di garanzia, manutenzione programmata e assistenza stradale.