GV60 Magma, la visione del lusso prestazionale di Genesis. Il brand premium di Hyundai arriverà in Italia nel 2026

Genesis, marchio del gruppo Hyundai che debutterà in Italia nel corso del 2026, ha annunciato una strategia per i prossimi 10 anni che pone al centro il posizionamento premium e le prestazioni elevate. Il primo modello della nuova era è GV60 Magma, che raggiunge una potenza combinata di oltre 600 cv. La visione di lusso prestazionale di Genesis pone al centro la filosofia di design «Athletic Elegance», dando priorità a una potenza elevata ma equilibrata, a una dinamica di guida finemente calibrata per rendere piacevole la guida. Il primo modello a incarnare la filosofia del marchio è GV60 Magma, versione di serie che prende spunto dal concept GV80 Coupé, X Gran Berlinetta e G80 Magma Special. Esteticamente la sportività viene enfatizzata dalle proposizioni nonché dalle prese d'aria, dai cerchi da 21 pollici, dalle minigonne e dallo spoiler e dal diffusore che rivestono anche una funzione aerodinamica.

All'interno dell'abitacolo i sedili, i rivestimenti dei pannelli porta e la console centrale sono rivestiti in Chamude, un materiale di qualità simile alla pelle scamosciata. Evidente è la cura dei dettagli, come le cuciture arancioni e grigie e i dettagli trapuntati. I pulsanti, gli interruttori e gli emblemi presentano finiture nere lucide o in metallo scuro, che riducono i riflessi e contribuiscono a creare un ambiente interno elegante e sobrio. Le prestazioni sono assicurate dal lavoro congiunto di due motori elettrici che generano una potenza combinata di 448 kW (609 CV) e una coppia massima di 740 Nm. Quando la modalità Boost viene attivata attraverso l'apposito pulsante sul volante, le prestazioni salgono a 478 kW (650 CV) e 790 Nm di coppia, con una velocità massima di 264 km/h.