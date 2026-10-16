Genesis GV60 Magma, brividi al volante: 650 cv per il primo modello ad alte prestazioni del brand

Genesis porta la propria filosofia stilistica e tecnologica nel mondo delle alte prestazioni con la GV60 Magma, primo modello di serie della divisione sportiva del marchio premium del gruppo Hyundai. Il suv elettrico abbina due motori, uno per asse, per una potenza di 448 kW, pari a 609 CV, e una coppia di 740 Nm, valori che salgono rispettivamente a 478 kW, equivalenti a 650 CV, e 790 Nm attivando la modalità Boost, disponibile per 15 secondi. Le prestazioni dichiarate comprendono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 264 km/h.

Il sistema di trazione integrale elettrica è affiancato da una gestione della coppia che coordina i due motori e il differenziale elettronico posteriore, con l'obiettivo di migliorare la motricità e la precisione di guida. A disposizione del conducente ci sono diverse modalità, tra cui GT, orientata al comfort nei trasferimenti, Sprint, che privilegia la risposta sportiva di motori e telaio, e Drift, sviluppata per favorire la gestione controllata dell'asse posteriore.

Rispetto alla GV60 standard, la versione Magma presenta una carreggiata più larga di 10 millimetri e un'altezza da terra ridotta di 20 millimetri. Il lavoro sull'aerodinamica comprende prese d'aria specifiche, elementi laterali per indirizzare i flussi e uno spoiler posteriore, mentre i cerchi forgiati da 21 pollici in grigio grafite lasciano in evidenza le pinze freno arancioni. Il design conserva i tratti essenziali della famiglia GV60, aggiungendo dettagli dedicati che sottolineano la vocazione sportiva senza rinunciare all'impostazione premium del modello.

Anche l'abitacolo è stato rivisto con materiali e comandi specifici. I sedili a guscio, i pannelli delle porte e la console centrale sono rivestiti in Chamude, materiale dall'effetto scamosciato, con cuciture a contrasto. Il volante integra il pulsante Magma e palette ridisegnate, mentre comandi, cornici delle bocchette di aerazione e pedaliera adottano finiture in alluminio nero spazzolato. La batteria da 84 kWh consente un'autonomia dichiarata di 425 chilometri nel ciclo Wltp. L'architettura a 400 e 800 Volt permette di ricaricare dal 10 all'80% in 18 minuti presso stazioni ultrarapide da 350 kW.

L'impianto frenante prevede dischi anteriori da 400 millimetri, mentre il sistema di frenata rigenerativa contribuisce al recupero di energia anche nelle decelerazioni più intense. Per gestire le sollecitazioni della guida sportiva, il controllo della batteria interviene sulla temperatura e sul raffreddamento durante l'utilizzo prolungato. La componente digitale comprende un sistema integrato con schermo da 27 pollici e un'interfaccia specifica per la modalità Magma, con strumenti dedicati alla visualizzazione dei parametri di batteria e motori e del tempo residuo di attivazione del Boost. Sono inoltre disponibili il Virtual Gear Shift, che simula il comportamento di un cambio a doppia frizione a otto rapporti, e un sistema di generazione del suono che propone diverse interpretazioni acustiche della guida elettrica.

La dotazione comprende anche sistemi di assistenza alla guida di livello 2, tra cui il cruise control adattivo, l'assistenza al mantenimento della corsia e quella alla guida in autostrada, oltre al parcheggio remoto. Il modello viene proposto in Italia in un unico allestimento, con prezzi a partire da 88.400 euro e un pacchetto di cinque anni che comprende garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata e assistenza stradale. Le prime consegne sono previste nel quarto trimestre del 2026.