Genesis GV90, il nuovo Suv è l'ammiraglia elettrica del brand premium Hyundai che punta su lusso e hi-tech

Genesis punta sul segmento dei Suv elettrici di lusso con GV90, il primo modello flagship a grandezza naturale del marchio premium coreano, presentato al Palace of Fine Arts di San Francisco. Derivato dal concept Neolun del 2024, il nuovo modello rappresenta per Genesis la massima espressione della propria filosofia di design, tecnologia e ospitalità. Lungo 5,285 metri, largo 2,03 e con un passo di 3,245 metri, GV90 nasce sulla piattaforma elettrica eMP dedicata ai modelli flagship Genesis. La gamma comprende la versione GV90 e la GV90 Neolun, quest'ultima riconoscibile soprattutto per la particolare configurazione delle porte con montante centrale nascosto.

La Neolun Arch Gate rappresenta una delle soluzioni più originali del nuovo Suv: le porte anteriori e posteriori possono aprirsi verso l'esterno e l'una verso l'altra, creando un'ampia apertura laterale. Per rendere possibile questa configurazione Genesis ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere a doppio movimento per le porte posteriori, mentre la struttura della carrozzeria è stata rinforzata con doppie travi in acciaio ad alta resistenza e una gabbia di sicurezza integrata nell'abitacolo.

La sicurezza è uno dei punti qualificanti del progetto. GV90 dispone di 12 airbag, compreso quello che Genesis definisce il primo Roof Airbag al mondo, progettato per proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento. La struttura della carrozzeria combina acciai ultraresistenti e un largo impiego di alluminio, mentre la batteria beneficia della tecnologia Thermal Runaway Protection, sviluppata per limitare la propagazione termica tra le celle. Sotto la carrozzeria c'è una batteria da 123,5 kWh, la capacità più elevata tra i veicoli elettrici del gruppo Hyundai Motor Group, secondo quanto dichiarato da Genesis.

Per la GV90 a sette posti l'autonomia stimata arriva a circa 500 km, mentre utilizzando una colonnina da 350 kW il passaggio dal 10 all'80% della carica richiede 22 minuti. La configurazione a doppio motore sviluppa complessivamente 490 kW, pari a 657 Cv e 800 Nm di coppia. Il nuovo Dual E-LSD, prima applicazione di questa tecnologia su un veicolo del gruppo Hyundai, dispone poi di un differenziale elettronico sia all'anteriore sia al posteriore per gestire la distribuzione della coppia alle quattro ruote.

Grande attenzione è stata dedicata al comfort. Il passo di oltre 3,2 metri permette di ottenere un abitacolo particolarmente spazioso e, sulla GV90 Neolun, i sedili anteriori possono ruotare di 180 gradi a vettura ferma, trasformando l'abitacolo in una sorta di lounge. Il design esterno guarda invece alla tradizione coreana. La principale fonte d'ispirazione è la Moon Jar, la tradizionale giara in porcellana caratterizzata da forme morbide, proporzioni armoniose e semplicità. Il risultato è un Suv dalle superfici pulite, con una lunghezza di 5,285 metri, cerchi fino a 24 pollici e una fascia luminosa anteriore dominata dai gruppi ottici Wing Face Micro Lens Array.