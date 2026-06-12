Genesis Magma GT e Magma GT3, sorpresa a Le Mans: ecco la supercar che sarà anche da corsa

Genesis sorprende Le Mans e, dopo aver piazzato tutte e due le sue hypercar tra le prime 10 in griglia di partenza, presenta la Magma GT3 e la Magma GT concept con il chiaro intento di costruire una supersportiva dalla quale derivare la versione da corsa che sarà schierata nei campionati di durata e GT sparsi per il mondo oltre che alle future edizioni della 24 Ore di Le Mans insieme alla GMR-001 LMDh.

Il progetto non ha alcun legame con altri modelli del gruppo Hyundai ed è stato portato avanti sin dall’inizio con l’obiettivo di sviluppare una vettura capace di farsi onore su strada da targata così come sui campi di gara. Non sono stati rivelati particolari tecnici, ma le proporzioni lasciano intendere che si tratti di una vettura con motore centrale, un’altra novità assoluta per il gruppo Hyundai.

Non si sa quale motore monterà la Magma – il nome dovrebbe essere proprio questo, come quello del team che gestisce le vetture nel WEC – ma è probabile che sia concepito come un sistema ibrido dal quale possa essere scorporata la parte elettrica per la vettura di gara, come del resto avviene in altri casi analoghi come la Ferrari 296 e la Lamborghini Temerario.

Lo stile contiene gli stilemi delle altre Genesis e già impiegati sulla LMDh, in particolare i due segmenti di luce sovrapposti che davanti formano i fari che si estendono fino al parafango e in coda un unico gruppo ottico. Da vera auto da corsa i fianchi, con spalle discendenti verso il parafango posteriore e una pinna in funzione aerodinamica che si trova dietro il passaruota anteriore. Insomma, un’automobile davvero interessante e che promette molto bene per il futuro.

Lussuosi gli interni della Magma GT con un abitacolo avvolgente, illuminato nello stesso arancio Magma del quale sono verniciate le Genesis da corsa, e con due zone distinte tra guidatore e passeggero. La strumentazione analogica è ispirata ad un cronografo mentre al centro della plancia troviamo tre quadranti dotati di bordo superiore dal sapore antico. Il volante accoglie sulle razze tutti i comandi e i rivestimenti sono in pelle con cucitura a rombo.

«Siamo entusiasti di misurarci nella gara di durata più complessa al mondo – ha dichiarato José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company – che rappresenta il contesto ideale per testare le nostre tecnologie e prestazioni in condizioni estreme. Affrontiamo questa sfida con umiltà ma con grande determinazione, consapevoli del duro lavoro che ci attende. L’esperienza accumulata in pista diventerà un patrimonio fondamentale sia per lo sviluppo dei futuri modelli ad alte prestazioni della gamma Magma, sia per la gestione stessa del nostro business».