Genesis, sbarca in Italia con tre modelli il nuovo marchio premium del gruppo Hyundai: G80, GV60 e GV70

Genesis ha scelto la cornice della città di Milano per entrare nel mercato italiano con tre modelli elettrici, che saranno disponibili a partire dalla prossima primavera. Dal 2028 arriveranno anche altre alimentazioni. Con oltre dieci anni di attività, Genesis, collocato nell'area premium, si confronterà con noti protagonisti tedeschi e giapponesi e avrà il vantaggio di utilizzare le risorse della casa madre Hyundai: dallo sviluppo alla produzione, coinvolgendo i siti di Rüsselsheim in Germania, di Namyang in Corea del Sud e di Irvine negli Stati Uniti. Già presente in tre mercati europei (Germania, Svizzera e Regno Unito) dal 2021, il marchio premium del gruppo Hyundai giunge ora in Italia con tre modelli strategici: G80, GV60 e GV70. Prevista inoltre l'apertura di due concessionari, a Roma e Padova nonché l'implementazione di una rete post-vendita per soddisfare le necessità dei clienti. Entro l'anno è in programma l'apertura di altri due show-room com l'obiettivo di raggiungere quota 30 e ricoprire circa l'80% del territorio nazionale.

La berlina di grandi dimensioni G80 è caratterizzata esteticamente dal frontale, definito dalla Crest Grille e dalla firma luminosa Two Lines, elemento iconico del marchio. Le proporzioni generose sono accompagnate da linee scolpite che donano robustezza grazie anche ai cerchi da 19 pollici. L'abitacolo spazioso è dominato dal display panoramico da 27 pollici, che integra strumentazione e infotainment in un'unica superficie. Disponibile in due allestimenti, la tre volumi si fa interprete della mobilità elettrica e della trazione integrale. Equipaggiata con due motori elettrici, uno per ciascun asse, G80 dispone di una batteria da 94,5 kWh, abbinata all'architettura a 800 Volt, che consente un'autonomia media dichiarata fino a 570 km. La potenza di sistema raggiunge i 370 CV (272 kW) e consente di passare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi.

Ad affiancare la berlina alla spina, due suv: GV60 e GV70. Il primo, caratterizzato da dimensioni compatte, 4.540 mm per l'esattezza, e con una spiccata personalità estetica; mentre il secondo, con i suoi 4.715 mm di lunghezza, si distingue per proporzioni solide ed equilibrate. Accomunati da volumi tridimensionali e dalla firma luminosa Two Lines, ovvero due elementi ottici sovrapposti, i due suv Genesis vantano una cura dei dettagli estetici sia esternamente che all'interno dell'abitacolo, dove è presente l'ampio display da 27 pollici. Accomunate da una batteria da 84 kWh e l'architettura a 800 Volt, i due modelli offrono soluzioni ad hoc: la gamma motori di GV60 si apre con una versione a trazione posteriore da 229 CV (168 kW) e 350 Nm di coppia, in grado di raggiungere un'autonomia di circa 560 km nel ciclo medio.

Al centro dell'offerta, invece, si posiziona la versione a trazione integrale da 318 CV (234 kW) e 605 Nm di coppia. Questa offre un'autonomia media di circa 510 chilometri nel ciclo medio. Infine, al vertice della gamma, si posiziona la versione bimotore da 490 CV (360 kW). Per Genesis GV70, invece, l'offerta prevede solo una versione bimotore a trazione integrale da 490 CV (360 kW) e una coppia massima di 700 Nm, alimentati da una batteria a ioni di litio da 84 kWh che consente di raggiungere un'autonomia media che sfiora i 480 km.