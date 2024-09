Ginetta Akula, la supercar inglese da 608 cv che trasferisce l’esperienza maturata in pista sulla strada

Famosa per le sue vetture da corsa, Ginetta ha svelato la Akula: la nuova supercar stradale ultraleggera da 608 CV. Siamo dinanzi a una vettura unica nel suo genere perché, non solo trae ispirazione dai modelli sviluppati e realizzati per le competizioni, ma condivide numerosi elementi, in particolare quelli aerodinamici, con la Ginetta G61-LT-P1 LMP1, una delle auto da competizione di punta dell'azienda britannica.

Basata sulla concept car omonima presentata nel 2019, la Akula verrà prodotta in una serie limitata di soli 20 esemplari. Tale numero è stato scelto per celebrare i vent'anni dall'acquisizione di Ginetta da parte di Lawrence Tomlinson, imprenditore e pilota che vinse la categoria GT2 alla 24 Ore di Le Mans nel 2006 con una Panoz Esperante. Questo traguardo segna un importante capitolo nella storia dell'azienda, che ha accumulato oltre sei decenni di esperienza ingegneristica nel mondo del motorsport.

La Ginetta Akula incarna tutto il know-how ingegneristico dell'azienda. Realizzata artigianalmente con materiali e tecnologie all'avanguardia, la vettura combina caratteristiche da gran turismo con prestazioni da vera auto da corsa. Il telaio è costituito da una monoscocca in fibra di carbonio ultra-resistente e leggera, completato da telaietti anteriori e posteriori anch'essi in carbonio. Infine un roll-bar di sicurezza, in acciaio, fornisce ulteriore rigidità e protezione sia su strada che in pista.

Il nome Akula, che in russo significa squalo, è un omaggio al suo frontale e alle sue sofisticate forme. Il pacchetto aerodinamico, derivato dalle vetture da corsa, è particolarmente evoluto e sofisticato. Il fondo piatto in fibra di carbonio lavorando in sinergia con lo splitter anteriore, i deflettori, l'alettone posteriore e il diffusore, oltre a ridurre la turbolenza dell'aria ha il compito di generare elevati livelli di deportanza garantendo, così, stabilità e velocità in percorrenza di curva.

Sotto il cofano della Ginetta Akula troviamo un V8 aspirato da 6,4 litri, alloggiato in posizione centrale, capace di sviluppare 608 CV e 670 Nm di coppia a 5.100 giri/min. Grazie al peso ridotto di soli 1.190 kg, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h, garantendo prestazioni da capogiro.

Gli acquirenti potranno, inoltre, scegliere se dotare la vettura di un cambio manuale a sei marce con frizione a triplo disco o un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un differenziale autobloccante sviluppato da Ginetta, che assicura la massima trazione in ogni condizione di guida.

Lawrence Tomlinson, proprietario di Ginetta, ha sottolineato come la Akula rappresenti una nuova direzione per l'azienda, pur restando fedele ai valori fondamentali di ingegneria e attenzione per il pilota. «In Ginetta ci concentriamo sul brivido della guida e sull’esperienza viscerale di pilotare un'auto che si comporta come una macchina da corsa. La Akula è stata progettata per garantire divertimento e coinvolgimento sia su strada che in pista, offrendo ai fortunati proprietari la possibilità di guidarla su circuiti come il Nürburgring, con spazio sufficiente per i bagagli e il comfort di un vero gran turismo».

Con un prezzo di circa 325.000 Euro, la Akula è una delle supercar più esclusive e performanti sul mercato. Costruita in soli 20 esemplari, questa coupé celebra i vent'anni di gestione di Lawrence Tomlinson e si prepara a lasciare un segno indelebile nel panorama delle auto ad alte prestazioni.