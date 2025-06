Giù emissioni e consumi, i plug-in per Cupra. Il brand di Barcellona spinge sull'elettrificazione

VERONA - Elettrificazione avanti tutta. La medicina per diminuire consumi ed emissioni non va assunta solo allo stato puro, ma anche diluita. Ecco perché Cupra, accanto alle sue elettriche, rilancia la propria gamma plug-in hybrid, denominata e-Hybrid, con il nuovo sistema che ha interessato anche altri modelli del gruppo Volkswagen basati sulla piattaforma MQB. Nello specifico, parliamo della Leon (berlina e Sportstourer), della Terramar e della Formentor equipaggiate del nuovo sistema ricaricabile composto dal raffinato motore 4 cilindri 1.5 a ciclo Miller con turbocompressore e geometria variabile, dal cambio doppia frizione a 6 rapporti, che integra il motore elettrico da 85 kW e 330 Nm, e infine dalla batteria da 19,7 kWh di capacità netta. Rispetto alla prima generazione, le nuove plug-in hybrid assicurano un salto quantico in termini di prestazioni, con due livelli di potenza di 204 cv o 272 cv, e soprattutto di praticità. La capacità utile della batteria è infatti raddoppiata, assicurando autonomie in elettrico fino a 133 km, e il caricatore di bordo ha una potenza triplicata in corrente alternata (da 3,3 kW a 11 kW) ed è possibile addirittura rifornirsi dalle colonnine a corrente continua fino a 50 kW così che dal 10% all’80% ci vogliono solo 26 minuti.

Il miglioramento dell’efficienza anche quando si viaggia in ibrido ha poi permesso di avere consumi contenuti anche quando si marcia a batteria scarica con la possibilità di percorrere oltre 900 km con i due serbatoi pieni e di dichiarare consumi che, nel caso della Leon 5 porte, sono di soli 0,4 litri/100 km pari a 8-9 g/km di CO2. Il tutto con prestazioni in linea con la sportività del brand Cupra (da 0 a 100 km/h i tempi sono compresi tra 7 e 8 secondi), la prontezza di risposta assicurata dal motore elettrico e la ricchezza degli allestimenti e delle dotazioni che contraddistinguono il giovane marchio spagnolo. Parliamo dunque di automobili in linea con i tempi e disponibili, se si vuole, anche con motori a benzina, mild-hybrid a 48 Volt e diesel e che con le rispettive versioni ibride plug-in offrono vantaggi fiscali per i professionisti e le aziende. Per la gamma e-Hybrid, la Formentor parte da 46.500 euro oppure con anticipo zero e 35 rate da 395 euro e 30.000 km inclusi, la Leon da 43.500 euro o 7.600 euro di anticipo con 185 euro/mese e la Terramar da 48.700 euro o 8.000 euro di anticipo e 35 rate da 295 euro.