Giulia Quadrifoglio Luna Rossa scende in pista a Balocco. Realizzati solo 10 esemplari e già sold out per il gioiello Alfa Romeo

Si è conclusa la sessione di test della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, serie limitata realizzata in dieci esemplari già tutti assegnati, nata dalla collaborazione con Luna Rossa nonché primo progetto firmato insieme in vista della 38/a America's Cup di Napoli. Nata come evoluzione estrema della Quadrifoglio, la berlina sportiva viene elevata ad un livello superiore soprattutto sul piano aerodinamico. Sono numerosi i dettagli specifici, a partire dal nuovo kit in carbonio a bassa resistenza con appendici anteriori, profili inferiori, minigonne e ala posteriore dedicata, elementi che consentono di generare fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, con un carico cinque volte superiore rispetto alla versione di serie, consentendo un netto miglioramento della stabilità e dell'efficienza alle alte velocità.

Dopo la fase di sviluppo virtuale, i test in pista a Balocco hanno permesso di trasformare i dati dell'aerodinamica computazionale in sensazioni di guida reali, elemento centrale del metodo ingegneristico del marchio Alfa Romeo. Per la serie limitata è stata scelta una livrea iridescente, che richiama direttamente l'AC75 Luna Rossa protagonista dell'America's Cup 2024 di Barcellona: vernice cangiante, dettagli rossi e interni ispirati al mondo della vela, con materiali provenienti dalle vele da regata e sedili Sparco dedicati. Dopo i test a Balocco, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sarà esposta alla base del team a Cagliari durante la Preliminary Regatta Sardinia, in programma dal 21 al 24 maggio.