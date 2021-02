GM Bolt EUV e Bolt EV, le entry level elettriche per gli Usa. Due modelli Chevrolet, accessibili ma anche high tech

DETROIT - Dopo l'alto di gamma, rappresentato dai primi modelli 100% elettrici di Cadillac e Hummer, General Motors concretizza la sua imponente strategia di diffusione dei BEV - che prevede 30 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2025 - con le 'popolari' Chevrolet Bolt EUV e Bolt EV. Caratterizzate da un design esterno specifico (Bolt EUV viene definita Electric Utility Vehicle) e da dimensioni leggermenti diverse, le nuove auto di GM utilizzano la collaudata tecnologia lanciata con la prima Bolt EV nel 2017 e, quindi, senza far ricorso alla piattaforma specifica Ultium che è la colonna portante della strategia EV della Casa di Detroit. Arriveranno nelle concessionarie in estate.

"Vogliamo dare a tutti la possibilità di avere un veicolo elettrico - ha detto il presidente di GM Mark Reuss - e il nuovo Bolt EUV, assieme alla riprogettata Bolt EV, sono fondamentali per farlo. Insieme, consentono ai clienti di far parte della nostra visione di zero incidenti, zero emissioni e zero congestione", una allusione questa al debutto nella Bolt EUV di Super Cruise, il primo vero sistema di assistenza alla guida a mani libere per strade abilitate.

Oltre che a livello di prezzi (Bolt EV parte da 31.995 dollari, cioè 26.370 euro, incentivi esclusi) Chevrolet sta lavorando per rendere più conveniente anche la ricarica. A questo scopo Bolt EUV sarà fornita di serie (a richiesta per Bolt EV) con un nuovo cavo bi-terminale, che eliminerà in molti casi la necessità di acquistare un sistema separato per uso domestico. Lo spinotto intercambiabile consente al cliente di collegarsi a una presa standard a tre poli da 120 Volt per la ricarica di livello 1 e una presa da 240 volt per la ricarica di livello 2 fino a 7,2 kilowatt.

Inoltre, Chevrolet coprirà i costi dell'installazione standard per la ricarica di livello 2 ai clienti idonei che acquistano o noleggiano un Bolt EUV o una Bolt EV 2022. Per quanto riguarda le ricariche pubbliche, General Motors collabora con EVgo, la più grande rete pubblica in Usa, con l'obiettivo di triplicare il numero di colonnine rapide, con l'aggiunta di oltre 2.700 punti in tutto il Paese entro la fine del 2025.

Bolt EUV e Bolt EV sono per il mercato Usa i primi modelli elettrici entry level con grande autonomia. Il pacco batterie agli ioni di litio da 65 kWh consente a Bolt EV di percorrere fino a 416 km (stima GM) mentre Bolt EUV - che è leggermente più grande - arriva a 402 km.